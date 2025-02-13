https://ria.ru/20250213/veterany-1999184455.html

"Ветераны России" попросили проверить иноагента Белого*

"Ветераны России" попросили проверить иноагента Белого* - РИА Новости, 13.02.2025

"Ветераны России" попросили проверить иноагента Белого*

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорь Краснову с просьбой проверить признанного в РФ иностранным... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:28:00+03:00

2025-02-13T17:28:00+03:00

2025-02-13T17:44:00+03:00

общество

испания

игорь краснов

александр бастрыкин

евросоюз

снг

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорь Краснову с просьбой проверить признанного в РФ иностранным агентом комика Руслана Белого* на предмет нарушения законодательства РФ, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. "Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обращается к вам в связи с недопустимыми высказываниями, прозвучавшими в публичных выступлениях иноагента Руслана Белого*… (Просит) провести проверку в отношении Руслана Белого* на предмет нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в документе. По мнению общественников, Белый* систематически допускает публичные заявления, унижающие честь и достоинство российских граждан, разжигающие ненависть к женщинам, а также оскорбляющие религиозные чувства миллионов верующих. "Просим вас рассмотреть возможность принятия мер прокурорского реагирования, направленных на пресечение подобных высказываний в будущем", - обратились "Ветераны России" к Краснову. Также среди просьб общественников - провести проверку соблюдения законодательства комиком, в части своевременного предоставления отчетности и выполнения установленных законом требований. Кроме того, "Ветераны России" обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении Белого*, принять меры в рамках компетенции СК РФ, в также рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. В ноябре 2024 года Московский городской суд признал законным отказ в исключении признанного в РФ иностранным агентом Белого* из соответствующего реестра. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комик получил статус иностранного агента среди прочего за получение денег из стран ЕС и СНГ. Общая сумма полученных Белым* денежных средств не сообщается. Также он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках. По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241118/kasta-1984404019.html

https://ria.ru/20250208/uest-1998179342.html

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общество, испания, игорь краснов, александр бастрыкин, евросоюз, снг