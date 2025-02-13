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Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале - РИА Новости, 13.02.2025
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11:35 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html
Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале
Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале - РИА Новости, 13.02.2025
Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале
Школьникам, что сожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, обещали 4 миллиона рублей, ущерб от их поджога составил более 59 миллионов,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:35:00+03:00
2025-02-13T11:35:00+03:00
происшествия
ноябрьск
дмитрий артюхов
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Школьникам, что сожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, обещали 4 миллиона рублей, ущерб от их поджога составил более 59 миллионов, сообщило в четверг Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В ночь на 11 сентября 2024 года двое учеников седьмого класса из Ноябрьска проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали заплатить подросткам за выполнение задания. Подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени. После ЧП губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал, что детей фактически втянули в совершение преступления, они были на хорошем счету в школе. Авиакомпания "ЮТэйр" подтверждала РИА Новости, что их вертолет, Ми-8Т, полностью сгорел и восстановлению не подлежит. "Двое местных жителей за обещанное денежное вознаграждение в 4 миллиона рублей проникли на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, где, используя бутылки с бензином, подожгли воздушное судно, причинив собственнику материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей", – говорится в сообщении управления. По данным СК, подросткам предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц. Суд уже оштрафовал тридцатилетнего местного жителя, который от знакомого узнал о намерении школьников поджечь вертолет, но не сообщил об этом в полицию.
https://ria.ru/20250116/podzhog-1993973362.html
https://ria.ru/20250131/kolomna-1996635355.html
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происшествия, ноябрьск, дмитрий артюхов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ноябрьск, Дмитрий Артюхов, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале

СК: школьникам, которые сожгли вертолет на Ямале, обещали четыре миллиона рублей

© Фото : соцсетиСгоревший вертолет в Ноябрьске
Сгоревший вертолет в Ноябрьске - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : соцсети
Сгоревший вертолет в Ноябрьске. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Школьникам, что сожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, обещали 4 миллиона рублей, ущерб от их поджога составил более 59 миллионов, сообщило в четверг Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В ночь на 11 сентября 2024 года двое учеников седьмого класса из Ноябрьска проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали заплатить подросткам за выполнение задания. Подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени. После ЧП губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал, что детей фактически втянули в совершение преступления, они были на хорошем счету в школе.
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Авиакомпания "ЮТэйр" подтверждала РИА Новости, что их вертолет, Ми-8Т, полностью сгорел и восстановлению не подлежит.
"Двое местных жителей за обещанное денежное вознаграждение в 4 миллиона рублей проникли на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, где, используя бутылки с бензином, подожгли воздушное судно, причинив собственнику материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей", – говорится в сообщении управления.
По данным СК, подросткам предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц. Суд уже оштрафовал тридцатилетнего местного жителя, который от знакомого узнал о намерении школьников поджечь вертолет, но не сообщил об этом в полицию.
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ПроисшествияНоябрьскДмитрий АртюховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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