Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале
СК: школьникам, которые сожгли вертолет на Ямале, обещали четыре миллиона рублей
© Фото : соцсетиСгоревший вертолет в Ноябрьске
© Фото : соцсети
Сгоревший вертолет в Ноябрьске. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Школьникам, что сожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, обещали 4 миллиона рублей, ущерб от их поджога составил более 59 миллионов, сообщило в четверг Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В ночь на 11 сентября 2024 года двое учеников седьмого класса из Ноябрьска проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали заплатить подросткам за выполнение задания. Подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени. После ЧП губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал, что детей фактически втянули в совершение преступления, они были на хорошем счету в школе.
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Авиакомпания "ЮТэйр" подтверждала РИА Новости, что их вертолет, Ми-8Т, полностью сгорел и восстановлению не подлежит.
"Двое местных жителей за обещанное денежное вознаграждение в 4 миллиона рублей проникли на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, где, используя бутылки с бензином, подожгли воздушное судно, причинив собственнику материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей", – говорится в сообщении управления.
По данным СК, подросткам предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц. Суд уже оштрафовал тридцатилетнего местного жителя, который от знакомого узнал о намерении школьников поджечь вертолет, но не сообщил об этом в полицию.
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