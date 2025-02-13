https://ria.ru/20250213/vertolet-1999055525.html

Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале

Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале - РИА Новости, 13.02.2025

Появились подробности по делу о поджоге вертолета школьниками на Ямале

Школьникам, что сожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, обещали 4 миллиона рублей, ущерб от их поджога составил более 59 миллионов,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:35:00+03:00

2025-02-13T11:35:00+03:00

2025-02-13T11:35:00+03:00

происшествия

ноябрьск

дмитрий артюхов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972219531_6:0:1569:879_1920x0_80_0_0_fb05a66a9b9ca02cc904bb0f976854e7.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Школьникам, что сожгли вертолет в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, обещали 4 миллиона рублей, ущерб от их поджога составил более 59 миллионов, сообщило в четверг Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. В ночь на 11 сентября 2024 года двое учеников седьмого класса из Ноябрьска проникли на территорию городского аэропорта, где подожгли вертолет. Неизвестные обещали заплатить подросткам за выполнение задания. Подростки были госпитализированы с ожогами легкой степени. После ЧП губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал, что детей фактически втянули в совершение преступления, они были на хорошем счету в школе. Авиакомпания "ЮТэйр" подтверждала РИА Новости, что их вертолет, Ми-8Т, полностью сгорел и восстановлению не подлежит. "Двое местных жителей за обещанное денежное вознаграждение в 4 миллиона рублей проникли на территорию перрона аэропорта Ноябрьска, где, используя бутылки с бензином, подожгли воздушное судно, причинив собственнику материальный ущерб на сумму более 59 миллионов рублей", – говорится в сообщении управления. По данным СК, подросткам предъявили обвинение в совершении теракта группой лиц. Суд уже оштрафовал тридцатилетнего местного жителя, который от знакомого узнал о намерении школьников поджечь вертолет, но не сообщил об этом в полицию.

https://ria.ru/20250116/podzhog-1993973362.html

https://ria.ru/20250131/kolomna-1996635355.html

ноябрьск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ноябрьск, дмитрий артюхов, следственный комитет россии (ск рф)