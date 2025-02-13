https://ria.ru/20250213/vengriya-1998979665.html

Минобороны опубликовало документы об освобождении Венгрии от нацизма

Минобороны опубликовало документы об освобождении Венгрии от нацизма - РИА Новости, 13.02.2025

Минобороны опубликовало документы об освобождении Венгрии от нацизма

Министерство обороны РФ опубликовало архивные материалы о том, как советские войска в годы Великой Отечественной войны освободили Венгрию от нацизма, сохранили... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:21:00+03:00

2025-02-13T00:21:00+03:00

2025-02-13T00:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

венгрия

будапешт

германия

родион малиновский

иосиф сталин (джугашвили)

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало архивные материалы о том, как советские войска в годы Великой Отечественной войны освободили Венгрию от нацизма, сохранили уклад в стране и способствовали последующему развитию Венгрии. В четверг отмечается 80 лет со дня окончания Будапештской стратегической наступательной операции (29 октября 1944 года – 13 февраля 1945 года), ставшей важным этапом в освобождении Восточной Европы и приближении окончательной победы над нацистской Германией. На сайте российского военного ведомства публикуются рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны, включая директивы Ставки Верховного Главнокомандования, боевые донесения, наградные листы и свидетельства участников событий. К осени 1944 года Красная Армия успешно провела ряд крупных операций на южном направлении, включая Ясско-Кишиневскую операцию, в результате которой была освобождена Румыния и выведена из войны на стороне Германии. Венгрия, оставаясь союзником Третьего рейха, стала следующей целью советского командования. Будапешт, как столица Венгрии, имел не только политическое, но и стратегическое значение: контроль над городом позволял перерезать важные коммуникации немецких войск и открыть путь к Вене и далее вглубь Германии. В то же время Гитлер объявил Будапешт "крепостью", приказав удерживать город любой ценой. Немецкое командование понимало, что потеря Венгрии лишит Германию последних источников нефти (в частности, месторождений в районе Надьканижи) и откроет Красной Армии путь к границам рейха. Войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского 29 октября 1944 года перешли в наступление. К середине ноября в результате ожесточенных боев они достигли внешних оборонительных рубежей Будапешта, начав готовиться к решающим действиям. 25 декабря 1944 года Красная Армия полностью окружила Будапешт. Город был полностью блокирован, немецкий гарнизон оказался в осаде. Немецкое командование предприняло несколько попыток пробить коридор для снабжения осажденного гарнизона, но все они были успешно отражены войсками Красной Армии. Внутри осажденного кольца находились более 180 тысяч немецких и венгерских солдат, которые продолжали оказывать яростное сопротивление. Штурм Будапешта начался 17 января 1945 года. 13 февраля 1945 года советские войска полностью овладели венгерской столицей. Сохраненный уклад жизниПосле освобождения Будапешта население Венгрии столкнулось с новой реальностью, но советское командование стремилось сохранить существующий порядок в регионе, чтобы минимизировать социальные и политические потрясения. Сразу после завершения боевых действий руководство СССР предприняло шаги для стабилизации ситуации на территории Венгрии. "Имея ввиду, что вступление советских войск в Венгрию диктуется исключительно военной необходимостью и не преследует иных целей, кроме целей сломить и ликвидировать продолжающееся сопротивление войск противника, в занятых Красной Армией районах советов и органов советской власти не создавать. Сохранить без изменений все существующие в этих районах венгров органы власти и существующую в Венгрии систему экономического и политического устройства. Исполнению религиозных обрядов не препятствовать и церковно-молитвенных домов не трогать. Венгерских порядков не ломать и советских порядков не вводить", - говорилось в директиве войскам 2-го Украинского фронта о сохранении существующего порядка в занятых Красной Армией районах Венгрии от 5 февраля 1945 года. "Необходимые мероприятия по поддержанию общественного порядка на занятой советскими войсками венгерской территории осуществлять через местную венгерскую администрацию под контролем и наблюдением командования Красной Армии", - подчеркивалось в документе. Это решение подчеркивало намерение советского командования избегать радикальных перемен и обеспечивать стабильность в стране. Органы местной администрации продолжали функционировать под контролем советских войск, а исполнение религиозных обрядов оставалось свободным, отметили в МО РФ. "Заявляем, что русская армия никому не мешает в свободном богослужении, а наоборот она сама призывала нас продолжать порядок богослужения. Священников не трогают. В наших религиозных школах обучение начнется точно так, как в других школах", - заявил регент города Сегед в ноябре 1944-го. "Я, нижеподписавшийся, утверждаю, что после занятия города Дьюла русскими богослужение производится беспрепятственно, мы совершенно спокойно можем заниматься своими религиозными делами, открыть наши школы. Монашкам монастыря имени святого Викента разрешается ходить в своих орденских одеждах. По моим сведениям, никого не забирали, и русские учреждения сделают все возможное для обеспечения порядка", - отмечал священник города Дьюла также в ноябре 1944 года. Сохранение существующих институтов власти позволяло эффективнее взаимодействовать с местным населением, используя уже действующие механизмы управления. Например, железные дороги временно переходили под контроль военного командования, но их работа продолжалась бесперебойно, а на станциях назначались военные коменданты для координации действий. Кроме того, советское командование проявляло особую осторожность в отношении частной собственности. Усадьбы помещиков не разорялись, а их владельцы были обязаны снабжать войска продуктами по ценам, которые существовали до прихода Красной Армии. Это указание отражало стремление избежать конфронтации с местными землевладельцами и обеспечить мирное сосуществование во время оккупации. "Для производства всякого рода работ, связанных с демонтажем оборудования, строительством мостов, дорог и других работ, ГКО (Государственный Комитет Обороны СССР – ред.) обязал принимать рабочую силу из местного населения, оплачивая за работу в венгерской валюте в размере не ниже, чем оплачивали за такой же труд венгров", – ставилась задача войскам 2-го Украинского фронта в директиве от 5 февраля 1945 года. Также был сделан акцент на то, что необходимые меры по поддержанию общественного порядка осуществлялись через местную венгерскую администрацию, под контролем советского командования. Это способствовало более плавному переходу к новым условиям жизни и уменьшению риска внутренних беспорядков. "Интересно, что среди тех, кто сотрудничал с Красной Армией, был бывший премьер-министр Венгрии Иштван Бетлен. На сторону советских войск он перешел 7 декабря 1944 года вместе с капитаном-летчиком Тренквальдом. В ходе допроса Бетлен подчеркнул свою позицию против участия Венгрии во Второй мировой войне на стороне Германии. Он утверждал, что всегда выступал против этого союза, считая его невыгодным для своей страны", - отмечает Минобороны РФ. Показания Бетлена приводятся в шифртелеграмме командующего войсками 3-го Украинского фронта маршала Федора Толбухина в Москву на имя Иосифа Сталина (в целях секретности обозначенного как "товарищ Семенов"). По мнению Бетлена, многие территории, которые Венгрия получила благодаря Гитлеру, могли быть возвращены мирным путем через переговоры с Россией. Он также предложил идею о том, что, если бы советское командование распространило информацию о немедленном освобождении венгерских солдат после их попадания в плен, это способствовало бы массовому переходу венгерских военнослужащих на сторону Красной Армии. Чудовищные зверства нацистовВ ходе освобождения Венгрии от фашистских захватчиков вскрылись факты исключительной жестокости как по отношению к мирному населению, так и к военнопленным Красной Армии. Документы того времени свидетельствуют о массовых зверствах, которые стали символом бесчеловечности гитлеровского оккупационного режима. Эти события являются частью трагической истории войны, когда на оккупированных территориях немецко-фашистскими войсками совершались многочисленные преступления против человечности. Одним из самых трагических эпизодов стали массовые убийства евреев, организованные немцами и сторонниками режима гитлеровского союзника Ференца Салаши в Будапеште. "Еще в ноябре 1944 года в 7-м районе Будапешта было организовано еврейское гетто. В гетто содержалось 75 тысяч евреев. Выделенный еврейской общиной ответственный за погребение мертвых Глок Иожеф (проживает на улице Горшфа, 54) рассказал следующее: "Начиная с 20 ноября 1944 года я получал ежедневно для погребения 60-45 человек убитых и умерших с голода. Группы нилошистов рыскали по гетто. Выводили из подвалов жителей, забирали на улице у них все вещи, раздевали, а затем расстреливали. Таким образом было убито 43 человека на улице Вешелени, 27", - отмечалось в информационной сводке политуправления 2-го Украинского фронта от 3 февраля 1945 года. Многие жертвы были сброшены в Дунай. В помещениях бани и морга, куда доставляли тела, обнаружили горы трупов. Только в одном месте, по адресу улица Козинцы, 40 и 42, к моменту освобождения Будапешта находились останки 1,7 тысячи человек. Однако реальное количество жертв значительно превышало это число, так как многие тела были просто выброшены в реку. Советские военнопленные часто становились объектами особого внимания со стороны оккупантов. Акты, составленные после освобождения территорий, свидетельствуют о чудовищных методах обращения с пленными. "Двадцать четвертого октября в упорном бою за станцию Фолиаш в районе отметки 92 немецко-венгерским захватчикам превосходящими силами ждалось вклиниться в наши боевые порядки. Танки врага начали давить тяжело раненых наших бойцов, которые лежали па поле боя. Часть из них противник взял в плен. На следующий день наши подразделения выбили гитлеровцев с занимаемого рубежа. Гвардейцы нашли в поле и в селе 10 трупов красноармейцев, большинство из которых умерщвлено немцами и венграми холодным оружием", - говорилось в одном из таких документов. На следующий день советские войска выбили противника с занимаемого рубежа и обнаружили 10 трупов красноармейцев, убитых холодным оружием. Три из них были опознаны. "Среди замученных жертв опознано три трупа красноармейцев: Лежебокова Д.П., Жабского Н.Д. и сержанта Орехова Л.Т. У остальных никаких документов не оказалось, а по внешнему виду их распознать не было никакой возможности: до такой степени они были изуродованы. Красноармейца Лежебокова нашли в доме со связанными руками и ногами. Немцы и венгры добивались от него сведений, но не добившись, избили прикладом, затем разбили череп и прострелили горло. Сержанту Орехову фашисты перерезали тупым ножом горло, выкололи глаза и нанесли пять штыковых ран в грудь. Рядового Жарского, прежде чем убить, немецко-венгерские мерзавцы долго истязали, а потом разбили голову", – засвидетельствовано в акте. В городе Георгени, были обнаружены тела военнослужащих Красной Армии, брошенные в силосную яму глубиной до шести метров. "После занятия войсками Красной Армии 13 сентября г. Георгени на южной окраине его в силосной яме глубиной до шести метров обнаружены трупы людей. По извлечении трупов из ямы установлено, что они принадлежат военнослужащим Красной Армии, попавшим в окружение и зверски убитым, а затем брошенным в яму. Из ямы извлечен 21 труп", - сообщалось в документ. "Убийство совершенно огнестрельным оружием, а также путем пролома черепов, возможно и тем и другим одновременно. Кроме этого, некоторые убиты путем размятия гусеницами танка. На последнее указывает наличие раздробления костей конечностей и отрыва черепов от позвоночника, а также разрыв брюшной и грудной полости. Наличие трупов с сильными ожогами живота и груди говорит о том, что этих лиц немцы перед смертью жестоко, варварски пытали огнем – возможно, с применением паяльной лампы", – отмечено в акте. Тела некоторых жертв имели сильные ожоги, что указывало на использование паяльных ламп или других инструментов для пыток. Фашисты применяли самые изощренные способы истязаний. Одним из примеров является капитан Товстоногов, чье тело было найдено после освобождения Будапешта: "У капитана Товстоногова на теле видны следы зверских пыток и насилия. Нижняя треть левого предплечья проколота насквозь тупым предметом, отрезаны первые фаланги 1, 2 и 5 пальцев левой руки, изрублены топором и исколоты ножами ягодицы и верхняя треть обеих бедер, вырезаны половые органы. У младшего лейтенанта Кочерова выкручены обе руки, плечи разбиты. На теле – большое количество кровоподтеков". Отмечалось, что такие зверства распространялись не только на военнопленных, но и на местное население, особенно тех, кто оказывал сопротивление или помогал партизанам.

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венгрия

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Дарья Буймова

венгрия, будапешт, германия, родион малиновский, иосиф сталин (джугашвили), общество, 80-летие победы в великой отечественной войне