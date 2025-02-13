Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"
Сийярто: Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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ООН, 13 фев – РИА Новости. Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой администрации Трампа по проекту "Пакш-2", чтобы довести его до конца, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я надеюсь, что в ходе наших переговоров с новой администрацией мы добьемся успеха в реализации этих инвестиций, этого проекта, потому что если мы сможем реализовать этот проект, наша энергетическая безопасность будет основана на совершенно иных реалиях, чем в настоящее время", – сказал Сийярто.
Соответствующий проект, отметил министр, снизил бы потребности Венгрии в импорте газа на 3,5-4 миллиарда кубометров в год.
"Мы могли бы производить электроэнергию для себя, по сути, в объеме 75%, так что это был бы огромный шаг вперед на пути к энергетической безопасности, и я очень надеюсь, что наши союзники поймут это и помогут нам в этом", - добавил Сийярто.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
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