Рейтинг@Mail.ru
Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2" - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 13.02.2025 (обновлено: 07:20 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/vengrija-1999003478.html
Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"
Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2" - РИА Новости, 13.02.2025
Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"
Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой администрации Трампа по проекту "Пакш-2", чтобы довести его до конца, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:18:00+03:00
2025-02-13T07:20:00+03:00
венгрия
будапешт
петер сийярто
аэс "пакш"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_405:259:3586:2048_1920x0_80_0_0_4f8549a10fc3776c444760f0422df02d.jpg
ООН, 13 фев – РИА Новости. Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой администрации Трампа по проекту "Пакш-2", чтобы довести его до конца, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я надеюсь, что в ходе наших переговоров с новой администрацией мы добьемся успеха в реализации этих инвестиций, этого проекта, потому что если мы сможем реализовать этот проект, наша энергетическая безопасность будет основана на совершенно иных реалиях, чем в настоящее время", – сказал Сийярто. Соответствующий проект, отметил министр, снизил бы потребности Венгрии в импорте газа на 3,5-4 миллиарда кубометров в год. "Мы могли бы производить электроэнергию для себя, по сути, в объеме 75%, так что это был бы огромный шаг вперед на пути к энергетической безопасности, и я очень надеюсь, что наши союзники поймут это и помогут нам в этом", - добавил Сийярто. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
https://ria.ru/20250213/vengriya-1999000251.html
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_956:164:3364:1970_1920x0_80_0_0_baf347c306c96597866eefb50e385ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш"
Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, АЭС "Пакш"
Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"

Сийярто: Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 13 фев – РИА Новости. Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой администрации Трампа по проекту "Пакш-2", чтобы довести его до конца, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я надеюсь, что в ходе наших переговоров с новой администрацией мы добьемся успеха в реализации этих инвестиций, этого проекта, потому что если мы сможем реализовать этот проект, наша энергетическая безопасность будет основана на совершенно иных реалиях, чем в настоящее время", – сказал Сийярто.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Сийярто: строительство АЭС "Пакш-2" идет хорошо
06:10
Соответствующий проект, отметил министр, снизил бы потребности Венгрии в импорте газа на 3,5-4 миллиарда кубометров в год.
"Мы могли бы производить электроэнергию для себя, по сути, в объеме 75%, так что это был бы огромный шаг вперед на пути к энергетической безопасности, и я очень надеюсь, что наши союзники поймут это и помогут нам в этом", - добавил Сийярто.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В Венгрии пришли в ярость из-за шага США в адрес России
19 декабря 2024, 21:26
 
ВенгрияБудапештПетер СийяртоАЭС "Пакш"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала