https://ria.ru/20250213/vengrija-1999003478.html

Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"

Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2" - РИА Новости, 13.02.2025

Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой Трампа по проекту "Пакш-2"

Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой администрации Трампа по проекту "Пакш-2", чтобы довести его до конца, сообщил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:18:00+03:00

2025-02-13T07:18:00+03:00

2025-02-13T07:20:00+03:00

венгрия

будапешт

петер сийярто

аэс "пакш"

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ООН, 13 фев – РИА Новости. Венгрия рассчитывает заручиться поддержкой администрации Трампа по проекту "Пакш-2", чтобы довести его до конца, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я надеюсь, что в ходе наших переговоров с новой администрацией мы добьемся успеха в реализации этих инвестиций, этого проекта, потому что если мы сможем реализовать этот проект, наша энергетическая безопасность будет основана на совершенно иных реалиях, чем в настоящее время", – сказал Сийярто. Соответствующий проект, отметил министр, снизил бы потребности Венгрии в импорте газа на 3,5-4 миллиарда кубометров в год. "Мы могли бы производить электроэнергию для себя, по сути, в объеме 75%, так что это был бы огромный шаг вперед на пути к энергетической безопасности, и я очень надеюсь, что наши союзники поймут это и помогут нам в этом", - добавил Сийярто. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

https://ria.ru/20250213/vengriya-1999000251.html

https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990274303.html

венгрия

будапешт

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш"