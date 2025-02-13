https://ria.ru/20250213/vengrija-1998984690.html

Глава МИД Венгрии прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

Глава МИД Венгрии прокомментировал разговор Путина и Трампа

За телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры, после которых будет реализована "надежда РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:20:00+03:00

2025-02-13T01:20:00+03:00

2025-02-13T01:20:00+03:00

в мире

россия

европа

сша

владимир путин

дональд трамп

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. За телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры, после которых будет реализована "надежда на мир" в Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Три года мы надеемся, что война закончится. После сегодняшнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мы оказались на один большой шаг ближе к осуществлению этой надежды. Мы верим, что после телефонного звонка переговоры будут успешными, и через три года в центральную Европу сможет вернуться мир", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250213/tramp-1998980773.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, европа, сша, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто