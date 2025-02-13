https://ria.ru/20250213/vengrija-1998984690.html
Глава МИД Венгрии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Глава МИД Венгрии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
Глава МИД Венгрии прокомментировал разговор Путина и Трампа
За телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры, после которых будет реализована "надежда РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:20:00+03:00
2025-02-13T01:20:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 13 фев - РИА Новости. За телефонным разговором президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа последуют успешные переговоры, после которых будет реализована "надежда на мир" в Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Три года мы надеемся, что война закончится. После сегодняшнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным мы оказались на один большой шаг ближе к осуществлению этой надежды. Мы верим, что после телефонного звонка переговоры будут успешными, и через три года в центральную Европу сможет вернуться мир", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. Ранее в среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250213/tramp-1998980773.html
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РИА Новости
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в мире, россия, европа, сша, владимир путин, дональд трамп, петер сийярто
В мире, Россия, Европа, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Сийярто: за разговором Путина и Трампа последуют успешные переговоры