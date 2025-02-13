https://ria.ru/20250213/vashington-1999203463.html
Песков назвал главного визави Москвы по Украине
Песков назвал главного визави Москвы по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Песков назвал главного визави Москвы по Украине
Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:18:00+03:00
2025-02-13T18:18:00+03:00
2025-02-13T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно, понимаем, что главным нашим визави в данном процессе является Вашингтон", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", отвечая на вопрос о возможности участия европейских стран в украинском урегулировании.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999209759.html
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вашингтон (штат), москва, украина, дмитрий песков, россия
Вашингтон (штат), Москва, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков назвал главного визави Москвы по Украине
Песков: США является главным визави РФ в урегулировании конфликта на Украине