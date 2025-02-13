https://ria.ru/20250213/valyuta-1999104384.html

Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ

Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ

Некоторые пункты обмена валюты закрылись в России после резкого обвала курса доллара, пишет SHOT. "Как выяснил SHOT в беседе с операционистами, они взяли... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:02:00+03:00

2025-02-13T14:02:00+03:00

2025-02-13T14:03:00+03:00

экономика

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые пункты обмена валюты закрылись в России после резкого обвала курса доллара, пишет SHOT. "Как выяснил SHOT в беседе с операционистами, они взяли "тайм-аут", чтобы не слить валюту по дешевке и дождаться, когда рынок устаканится", — говорится в публикации. Вместе с тем, обменники, которые продолжают работать, держат серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не уйти в минус, указывает издание. В четверг курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли накануне и длились около полутора часов. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу идвусторонние отношения в сфере экономики.Главы государств договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250102/dollar-1992286881.html

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экономика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин