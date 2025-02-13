Рейтинг@Mail.ru
Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 13.02.2025 (обновлено: 14:03 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/valyuta-1999104384.html
Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ
Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ
Некоторые пункты обмена валюты закрылись в России после резкого обвала курса доллара, пишет SHOT. "Как выяснил SHOT в беседе с операционистами, они взяли... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:02:00+03:00
2025-02-13T14:03:00+03:00
экономика
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999042518_0:106:2968:1776_1920x0_80_0_0_a4b6cde5cd92ab38deced9c90aa309ff.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые пункты обмена валюты закрылись в России после резкого обвала курса доллара, пишет SHOT. "Как выяснил SHOT в беседе с операционистами, они взяли "тайм-аут", чтобы не слить валюту по дешевке и дождаться, когда рынок устаканится", — говорится в публикации. Вместе с тем, обменники, которые продолжают работать, держат серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не уйти в минус, указывает издание. В четверг курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли накануне и длились около полутора часов. Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу идвусторонние отношения в сфере экономики.Главы государств договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250102/dollar-1992286881.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999042518_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_07aae2155dd0f606ab8bec5a89a93e67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
Экономика, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ

SHOT: часть пунктов обмена валюты закрылись в РФ после резкого обвала доллара

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые пункты обмена валюты закрылись в России после резкого обвала курса доллара, пишет SHOT.

"Как выяснил SHOT в беседе с операционистами, они взяли "тайм-аут", чтобы не слить валюту по дешевке и дождаться, когда рынок устаканится", — говорится в публикации.

Вместе с тем, обменники, которые продолжают работать, держат серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не уйти в минус, указывает издание.

В четверг курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли накануне и длились около полутора часов.

Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу идвусторонние отношения в сфере экономики.
Главы государств договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2025 году
2 января, 07:01
 
ЭкономикаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала