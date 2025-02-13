Часть пунктов обмена валюты закрылись после обвала доллара, пишут СМИ
SHOT: часть пунктов обмена валюты закрылись в РФ после резкого обвала доллара
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Некоторые пункты обмена валюты закрылись в России после резкого обвала курса доллара, пишет SHOT.
"Как выяснил SHOT в беседе с операционистами, они взяли "тайм-аут", чтобы не слить валюту по дешевке и дождаться, когда рынок устаканится", — говорится в публикации.
Вместе с тем, обменники, которые продолжают работать, держат серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не уйти в минус, указывает издание.
В четверг курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли накануне и длились около полутора часов.
Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу идвусторонние отношения в сфере экономики.
"Как выяснил SHOT в беседе с операционистами, они взяли "тайм-аут", чтобы не слить валюту по дешевке и дождаться, когда рынок устаканится", — говорится в публикации.
Вместе с тем, обменники, которые продолжают работать, держат серьезный диапазон между покупкой и продажей, чтобы не уйти в минус, указывает издание.
В четверг курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли накануне и длились около полутора часов.
Лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине, Ближний Восток, иранскую ядерную программу идвусторонние отношения в сфере экономики.
Главы государств договорились о продолжении контактов, в том числе об организации личной встречи.
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