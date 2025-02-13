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Помощь USAID для Эфиопии оседала в карманах американцев - РИА Новости, 13.02.2025
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05:56 13.02.2025 (обновлено: 05:59 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/usaid-1998999529.html
Помощь USAID для Эфиопии оседала в карманах американцев
Помощь USAID для Эфиопии оседала в карманах американцев - РИА Новости, 13.02.2025
Помощь USAID для Эфиопии оседала в карманах американцев
Большая часть средств, выделенных Агентством США по международному развитию (USAID) на гуманитарные проекты в Эфиопии, не доходила до местных организаций,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T05:56:00+03:00
2025-02-13T05:59:00+03:00
в мире
сша
эфиопия
вашингтон (штат)
марко рубио
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Большая часть средств, выделенных Агентством США по международному развитию (USAID) на гуманитарные проекты в Эфиопии, не доходила до местных организаций, оседая у американских подрядчиков и посредников, заявил РИА Новости эфиопский правозащитник с более чем 10-летним опытом работы с проектами USAID Месуд Гебейеху Рета. По его словам, из заявленных 20 миллионов долларов на защиту прав человека в Эфиопии местные организации получили менее 5 миллионов, а остальная часть средств была перераспределена среди американских компаний и НКО. "Например, у нас есть программа по защите прав человека, в которой участвуют 10 местных организаций. Бюджет проекта составляет 20 миллионов долларов на 5 лет, но каждая организация получает менее 100 тысяч долларов в год. В результате на все 10 организаций приходится не более 5 миллионов из 20", — рассказал Рета. Он отметил, что местные партнеры не могут влиять на распределение средств, так как USAID выстраивает финансирование через американские структуры. "Они привлекают американские компании и зарегистрированные в США НКО, которые управляют финансированием как посредники. Даже если деньги получает крупная эфиопская организация, проект должен возглавлять гражданин США", — пояснил он. По словам правозащитника, значительная часть выделенных Вашингтоном денег уходит на высокие зарплаты американских специалистов, их проживание в дорогих отелях, суточные и служебные автомобили. "Мы не можем быть равноправными партнерами, потому что USAID делает нас зависимыми от своего финансирования", — заключил Рета. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
https://ria.ru/20250204/dom-1997210846.html
https://ria.ru/20250213/usaid-1998997540.html
https://ria.ru/20250205/tramp-1997404703.html
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в мире, сша, эфиопия, вашингтон (штат), марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Эфиопия, Вашингтон (штат), Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Помощь USAID для Эфиопии оседала в карманах американцев

Правозащитник Рета: часть средств USAID не доходила до Эфиопии

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Большая часть средств, выделенных Агентством США по международному развитию (USAID) на гуманитарные проекты в Эфиопии, не доходила до местных организаций, оседая у американских подрядчиков и посредников, заявил РИА Новости эфиопский правозащитник с более чем 10-летним опытом работы с проектами USAID Месуд Гебейеху Рета.
По его словам, из заявленных 20 миллионов долларов на защиту прав человека в Эфиопии местные организации получили менее 5 миллионов, а остальная часть средств была перераспределена среди американских компаний и НКО.
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"Например, у нас есть программа по защите прав человека, в которой участвуют 10 местных организаций. Бюджет проекта составляет 20 миллионов долларов на 5 лет, но каждая организация получает менее 100 тысяч долларов в год. В результате на все 10 организаций приходится не более 5 миллионов из 20", — рассказал Рета.
Он отметил, что местные партнеры не могут влиять на распределение средств, так как USAID выстраивает финансирование через американские структуры.
"Они привлекают американские компании и зарегистрированные в США НКО, которые управляют финансированием как посредники. Даже если деньги получает крупная эфиопская организация, проект должен возглавлять гражданин США", — пояснил он.
По словам правозащитника, значительная часть выделенных Вашингтоном денег уходит на высокие зарплаты американских специалистов, их проживание в дорогих отелях, суточные и служебные автомобили.
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"Мы не можем быть равноправными партнерами, потому что USAID делает нас зависимыми от своего финансирования", — заключил Рета.
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
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В миреСШАЭфиопияВашингтон (штат)Марко РубиоАгентство по международному развитию США
 
 
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