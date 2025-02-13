https://ria.ru/20250213/uroven-1999001295.html

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 13.02.2025

В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности

Губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности на всей территории Липецкой области. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:39:00+03:00

2025-02-13T06:39:00+03:00

2025-02-13T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности на всей территории Липецкой области. Желтый режим воздушной опасности был введён на всей территории Липецкой области в 03.13 мск в четверг, его отменили спустя три часа. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998998685.html

липецкая область

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Дарья Буймова

липецкая область, игорь артамонов, безопасность