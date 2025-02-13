https://ria.ru/20250213/uroven-1999001295.html
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности - РИА Новости, 13.02.2025
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности на всей территории Липецкой области. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:39:00+03:00
2025-02-13T06:39:00+03:00
2025-02-13T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале сообщил об отмене желтого уровня воздушной опасности на всей территории Липецкой области. Желтый режим воздушной опасности был введён на всей территории Липецкой области в 03.13 мск в четверг, его отменили спустя три часа. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998998685.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области отменили желтый уровень воздушной опасности