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На Украине военнообязанный покончил с собой в военкомате - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999227634.html
На Украине военнообязанный покончил с собой в военкомате
На Украине военнообязанный покончил с собой в военкомате - РИА Новости, 13.02.2025
На Украине военнообязанный покончил с собой в военкомате
Военнообязанный покончил с собой в военкомате в городе Хмельницкий, расположенном на западе Украины, сообщили в четверг в областном военкомате. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:58:00+03:00
2025-02-13T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
хмельницкий (город)
россия
аверс
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Военнообязанный покончил с собой в военкомате в городе Хмельницкий, расположенном на западе Украины, сообщили в четверг в областном военкомате. "Сегодня (13 февраля 2025 года - ред.), во время проверки военно-учетных документов был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат -ред.) города Хмельницкого гражданин Украины... Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте ему была оказана оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако из-за массивного кровотечения последний умер в карете скорой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Хмельницкого областного военкомата в социальной сети Facebook*.Как утверждают в военкомате, мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета и был доставлен в учреждение для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к военной службе. В военкомате также заявляют, что военнообязанному не применяли физического или психологического насилия. Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968406581.html
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в мире, украина, хмельницкий (город), россия, аверс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Россия, Аверс
На Украине военнообязанный покончил с собой в военкомате

В Хмельницком на западе Украины военнообязанный покончил с собой в военкомате

© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Военнообязанный покончил с собой в военкомате в городе Хмельницкий, расположенном на западе Украины, сообщили в четверг в областном военкомате.
«
"Сегодня (13 февраля 2025 года - ред.), во время проверки военно-учетных документов был доставлен в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат -ред.) города Хмельницкого гражданин Украины... Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте ему была оказана оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако из-за массивного кровотечения последний умер в карете скорой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Хмельницкого областного военкомата в социальной сети Facebook*.
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Как утверждают в военкомате, мужчина находился в розыске за нарушение воинского учета и был доставлен в учреждение для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к военной службе. В военкомате также заявляют, что военнообязанному не применяли физического или психологического насилия.
Украинские СМИ регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками военкоматов к военнообязанным. Региональная телекомпания "Аверс" в августе сообщала, что работники военкомата в городе Камне-Каширском Волынской области на западе Украины увели мужчину с улицы, некоторое время спустя он был госпитализирован с побоями и погружен в медикаментозный сон. В сентябре украинское издание "Страна.ua" писало, что сотрудники военкомата в Днепропетровске избили мужчину во время силовой мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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