https://ria.ru/20250213/ukraina-1999191407.html

Украина останется частью Европы, заявила глава МИД Финляндии

Украина останется частью Европы, заявила глава МИД Финляндии - РИА Новости, 13.02.2025

Украина останется частью Европы, заявила глава МИД Финляндии

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Украина останется "частью Европы" и в будущем станет членом ЕС и НАТО. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:41:00+03:00

2025-02-13T17:41:00+03:00

2025-02-13T17:41:00+03:00

в мире

украина

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дональд трамп

нато

евросоюз

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Украина останется "частью Европы" и в будущем станет членом ЕС и НАТО. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс. "Украина продолжит оставаться центральной частью Европы, в будущем также как член ЕС и НАТО. Сейчас нам просто нужно поработать над тем, чтобы это стало возможным", - сказала Валтонен агентству STT. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://ria.ru/20250114/nato-1993565079.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, нато, евросоюз