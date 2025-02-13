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Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины - РИА Новости, 13.02.2025
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17:32 13.02.2025 (обновлено: 17:53 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999186416.html
Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины
Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины - РИА Новости, 13.02.2025
Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины
Страны Запада предали Украину, когда спровоцировали конфликт в ней, а европейские лидеры отказались соблюдать Минские договоренности, заявила официальный... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:32:00+03:00
2025-02-13T17:53:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
россия
сша
минские соглашения
оон
мария захарова
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Страны Запада предали Украину, когда спровоцировали конфликт в ней, а европейские лидеры отказались соблюдать Минские договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине."Западники предали Украину, когда помешали её демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договорённости, а потом спровоцировали бойню в регионе", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя реакцию на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.По ее словам, именно лидеры стран ЕС в лице экс-канцлера ФРГ Ангелы Мергель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда заявляли, что и не собирались выполнять Минские соглашения, хотя ранее уверяли в обратном."Минские соглашения стали частью системы международного права через их одобрение Советом безопасности ООН. Это значит, что они подлежали обязательному исполнению. И Олланд, и Меркель, и, конечно, руководство Италии прекрасно это знали тогда и понимают сегодня. Нарушив международное право, в чём они сейчас открыто признаются, ЕСовцы стали ключевыми соучастниками катастрофы, развернувшейся на Украине, именно в результате собственных действий получили вооружённый конфликт на Европейском континенте", - отметила она.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999126858.html
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в мире, украина, евросоюз, россия, сша, минские соглашения, оон, мария захарова, владимир путин, дональд трамп
В мире, Украина, Евросоюз, Россия, США, Минские соглашения, ООН, Мария Захарова, Владимир Путин, Дональд Трамп
Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины

Захарова: ЕС предал Украину, когда спровоцировал кризис в стране

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Страны Запада предали Украину, когда спровоцировали конфликт в ней, а европейские лидеры отказались соблюдать Минские договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине
Вчера, 15:01
"Западники предали Украину, когда помешали её демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договорённости, а потом спровоцировали бойню в регионе", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя реакцию на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
По ее словам, именно лидеры стран ЕС в лице экс-канцлера ФРГ Ангелы Мергель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда заявляли, что и не собирались выполнять Минские соглашения, хотя ранее уверяли в обратном.
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На Западе раскрыли ложь Украины о ВС России
Вчера, 14:30
"Минские соглашения стали частью системы международного права через их одобрение Советом безопасности ООН. Это значит, что они подлежали обязательному исполнению. И Олланд, и Меркель, и, конечно, руководство Италии прекрасно это знали тогда и понимают сегодня. Нарушив международное право, в чём они сейчас открыто признаются, ЕСовцы стали ключевыми соучастниками катастрофы, развернувшейся на Украине, именно в результате собственных действий получили вооружённый конфликт на Европейском континенте", - отметила она.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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Песков: Россия готовится к формированию переговорной группы по Украине
Вчера, 12:51
 
В миреУкраинаЕвросоюзРоссияСШАМинские соглашенияООНМария ЗахароваВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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