https://ria.ru/20250213/ukraina-1999186416.html

Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины

Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины - РИА Новости, 13.02.2025

Захарова обвинила ЕС в предательстве Украины

Страны Запада предали Украину, когда спровоцировали конфликт в ней, а европейские лидеры отказались соблюдать Минские договоренности, заявила официальный... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:32:00+03:00

2025-02-13T17:32:00+03:00

2025-02-13T17:53:00+03:00

в мире

украина

евросоюз

россия

сша

минские соглашения

оон

мария захарова

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Страны Запада предали Украину, когда спровоцировали конфликт в ней, а европейские лидеры отказались соблюдать Минские договоренности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине."Западники предали Украину, когда помешали её демократическому транзиту, укреплению независимости, когда вмешивались во внутренние дела, стравливали украинцев с русскими, науськивали славян на славян, затем инициировали антиконституционный переворот и обманывали, что выполняли Минские договорённости, а потом спровоцировали бойню в регионе", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя реакцию на телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.По ее словам, именно лидеры стран ЕС в лице экс-канцлера ФРГ Ангелы Мергель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда заявляли, что и не собирались выполнять Минские соглашения, хотя ранее уверяли в обратном."Минские соглашения стали частью системы международного права через их одобрение Советом безопасности ООН. Это значит, что они подлежали обязательному исполнению. И Олланд, и Меркель, и, конечно, руководство Италии прекрасно это знали тогда и понимают сегодня. Нарушив международное право, в чём они сейчас открыто признаются, ЕСовцы стали ключевыми соучастниками катастрофы, развернувшейся на Украине, именно в результате собственных действий получили вооружённый конфликт на Европейском континенте", - отметила она.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999126858.html

https://ria.ru/20250213/konflikt-1999113031.html

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

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в мире, украина, евросоюз, россия, сша, минские соглашения, оон, мария захарова, владимир путин, дональд трамп