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Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 13.02.2025 (обновлено: 15:45 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999126858.html
Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине
Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине, об этом он написал в социальной сети Truth Social. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:01:00+03:00
2025-02-13T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине, об этом он написал в социальной сети Truth Social."Замечательные переговоры с Россией и Украиной прошли вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны!!!" — отметил глава Белого дома.Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время беседы главы двух стран согласились, что завершение конфликта на Украине возможно мирными средствами, президенты показали политическую волю и дали соответствующие поручения.По его словам, Москва начала подготовку к формированию переговорной группы, при этом каких-либо конкретных договоренностей насчет визита в Россию американских представителей пока нет.В среду вечером Трамп также созвонился с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999076926.html
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украина, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США
Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине

Трамп после разговора с Путиным заявил о хорошей возможности завершить конфликт

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине, об этом он написал в социальной сети Truth Social.
"Замечательные переговоры с Россией и Украиной прошли вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны!!!" — отметил глава Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
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Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время беседы главы двух стран согласились, что завершение конфликта на Украине возможно мирными средствами, президенты показали политическую волю и дали соответствующие поручения.
По его словам, Москва начала подготовку к формированию переговорной группы, при этом каких-либо конкретных договоренностей насчет визита в Россию американских представителей пока нет.
В среду вечером Трамп также созвонился с Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСША
 
 
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