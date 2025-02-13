https://ria.ru/20250213/ukraina-1999126858.html

Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине

Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине, об этом он написал в социальной сети Truth Social. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:01:00+03:00

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2025-02-13T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошей возможности для завершения конфликта на Украине, об этом он написал в социальной сети Truth Social."Замечательные переговоры с Россией и Украиной прошли вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны!!!" — отметил глава Белого дома.Накануне вечером Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, продолжавшийся почти полтора часа. В частности, они обсудили урегулирование ситуации на Украине, вопросы, связанные с обменом граждан России и США, ближневосточный конфликт, иранскую ядерную программу, двусторонние отношения в сфере экономики, а также договорились о продолжении личных контактов.Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, во время беседы главы двух стран согласились, что завершение конфликта на Украине возможно мирными средствами, президенты показали политическую волю и дали соответствующие поручения.По его словам, Москва начала подготовку к формированию переговорной группы, при этом каких-либо конкретных договоренностей насчет визита в Россию американских представителей пока нет.В среду вечером Трамп также созвонился с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

https://ria.ru/20250213/vstrecha-1999076926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша