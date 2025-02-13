https://ria.ru/20250213/ukraina-1999119281.html

В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным

В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025

В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает плохим знаком, что президент США Дональд РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:45:00+03:00

2025-02-13T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает плохим знаком, что президент США Дональд Трамп сначала поговорил с лидером России Владимиром Путиным, а не с Владимиром Зеленским. "Это плохой знак, что он сначала поговорил с Путиным, а не с Зеленским", - сказал Мережко в интервью американскому телеканалу ABC. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, украина