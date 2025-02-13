Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 13.02.2025 (обновлено: 14:54 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999119281.html
В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным
В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным - РИА Новости, 13.02.2025
В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным
Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает плохим знаком, что президент США Дональд РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:45:00+03:00
2025-02-13T14:54:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает плохим знаком, что президент США Дональд Трамп сначала поговорил с лидером России Владимиром Путиным, а не с Владимиром Зеленским. "Это плохой знак, что он сначала поговорил с Путиным, а не с Зеленским", - сказал Мережко в интервью американскому телеканалу ABC. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_19114e559c84889564f337f7323604c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, украина
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире, Украина
В Киеве сочли плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным

Депутат Рады Мережко счел плохим знаком, что Трамп сначала поговорил с Путиным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко считает плохим знаком, что президент США Дональд Трамп сначала поговорил с лидером России Владимиром Путиным, а не с Владимиром Зеленским.
"Это плохой знак, что он сначала поговорил с Путиным, а не с Зеленским", - сказал Мережко в интервью американскому телеканалу ABC.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Лавров удивился реакцией мира на разговор Путина и Трампа
13:59
 
РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала