https://ria.ru/20250213/ukraina-1999095026.html

МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа

МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025

МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа

Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине, выразил мнение глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:38:00+03:00

2025-02-13T13:38:00+03:00

2025-02-13T13:39:00+03:00

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РИМ, 13 фев – РИА Новости. Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине, выразил мнение глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Посмотрим завтра и послезавтра в Мюнхене, где состоится встреча G7. Положительная вещь, что идут диалоги ради мира. Все, что идет в направлении мира, является позитивным: приоритетом номер один является мир как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы", - заявил он журналистам в Риме. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, антонио таяни, мид италии, g7, евросоюз, в мире