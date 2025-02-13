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МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 13.02.2025 (обновлено: 13:39 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999095026.html
МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа
МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 13.02.2025
МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа
Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине, выразил мнение глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:38:00+03:00
2025-02-13T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
антонио таяни
мид италии
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РИМ, 13 фев – РИА Новости. Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине, выразил мнение глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. "Посмотрим завтра и послезавтра в Мюнхене, где состоится встреча G7. Положительная вещь, что идут диалоги ради мира. Все, что идет в направлении мира, является позитивным: приоритетом номер один является мир как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы", - заявил он журналистам в Риме. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250213/evropa-1999000924.html
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, антонио таяни, мид италии, g7, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Антонио Таяни, МИД Италии, G7, Евросоюз, В мире
МИД Италии прокомментировал разговор Путина и Трампа

Глава МИД Италии Таяни: ЕС не должен играть вторичную роль в обсуждении Украины

© AP Photo / Andrew MedichiniГлава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Глава МИД Италии Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 13 фев – РИА Новости. Европа не должна играть второстепенную роль в возможных переговорах по Украине, выразил мнение глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Великобритании, Украины и глав ЕК и Европейской дипломатической службы в Париже. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине
06:30
"Посмотрим завтра и послезавтра в Мюнхене, где состоится встреча G7. Положительная вещь, что идут диалоги ради мира. Все, что идет в направлении мира, является позитивным: приоритетом номер один является мир как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы", - заявил он журналистам в Риме.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампАнтонио ТаяниМИД ИталииG7ЕвросоюзВ мире
 
 
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