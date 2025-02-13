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Дипломатия Киева провалилась и ослабляет Украину, заявил депутат Рады - РИА Новости, 13.02.2025
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13:20 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999088415.html
Дипломатия Киева провалилась и ослабляет Украину, заявил депутат Рады
Дипломатия Киева провалилась и ослабляет Украину, заявил депутат Рады - РИА Новости, 13.02.2025
Дипломатия Киева провалилась и ослабляет Украину, заявил депутат Рады
Провальная политика Владимира Зеленского ослабляет Украину изнутри, уже нарушен фундаментальный принцип – ничего об Украине без Украины, а дипломатия Киева в... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:20:00+03:00
2025-02-13T13:20:00+03:00
в мире
украина
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ирина геращенко
владимир путин
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Провальная политика Владимира Зеленского ослабляет Украину изнутри, уже нарушен фундаментальный принцип – ничего об Украине без Украины, а дипломатия Киева в стиле быкоко провалилась, считает депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", Ирина Геращенко. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан. "Самое страшное то, что нынешняя властная команда своим непутевым поведением внутри и снаружи ослабляет Украину. Уже нарушен ключевой, фундаментальный принцип – ничего об Украине без Украины. А после последних сумасбродных решений (Владимира) Зеленского наши партнеры будут еще больше разочарованы... Три года дипломатии в стиле быкоко (термин-производное на стыке понятий "барокко" и "рококо", обозначающий вычурное проявление безвкусной роскоши, а также людей, которые транслируют причудливую смесь полуграмотных и претенциозных патриотических представлений - ред.) демонстрируют полный провал, нас лишь информируют о каких-то договоренностях с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. Она добавила, что Зеленский может создавать хоть 10 министерств единства, но если в его сердце только злоба и месть, страх за себя и ненависть ко всем, кто не с ним, то в итоге получится лишь раскол, а не объединение страны. Президент России ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998621127.html
https://ria.ru/20250213/tramp-1999049717.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, владимир путин, верховная рада украины, европейская солидарность
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Европейская солидарность
Дипломатия Киева провалилась и ослабляет Украину, заявил депутат Рады

Депутат Рады Геращенко: дипломатия Киева провалилась и ослабляет Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Провальная политика Владимира Зеленского ослабляет Украину изнутри, уже нарушен фундаментальный принцип – ничего об Украине без Украины, а дипломатия Киева в стиле быкоко провалилась, считает депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", Ирина Геращенко.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Зеленский заманивает молодежь в ВСУ, заявил экс-депутат Рады
11 февраля, 14:09
"Самое страшное то, что нынешняя властная команда своим непутевым поведением внутри и снаружи ослабляет Украину. Уже нарушен ключевой, фундаментальный принцип – ничего об Украине без Украины. А после последних сумасбродных решений (Владимира) Зеленского наши партнеры будут еще больше разочарованы... Три года дипломатии в стиле быкоко (термин-производное на стыке понятий "барокко" и "рококо", обозначающий вычурное проявление безвкусной роскоши, а также людей, которые транслируют причудливую смесь полуграмотных и претенциозных патриотических представлений - ред.) демонстрируют полный провал, нас лишь информируют о каких-то договоренностях с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что Зеленский может создавать хоть 10 министерств единства, но если в его сердце только злоба и месть, страх за себя и ненависть ко всем, кто не с ним, то в итоге получится лишь раскол, а не объединение страны.
Президент России ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп жестко высказался о Зеленском
11:22
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныЕвропейская солидарность
 
 
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