Дипломатия Киева провалилась и ослабляет Украину, заявил депутат Рады
Депутат Рады Геращенко: дипломатия Киева провалилась и ослабляет Украину
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Провальная политика Владимира Зеленского ослабляет Украину изнутри, уже нарушен фундаментальный принцип – ничего об Украине без Украины, а дипломатия Киева в стиле быкоко провалилась, считает депутат Верховной рады, представляющая партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", Ирина Геращенко.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.
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"Самое страшное то, что нынешняя властная команда своим непутевым поведением внутри и снаружи ослабляет Украину. Уже нарушен ключевой, фундаментальный принцип – ничего об Украине без Украины. А после последних сумасбродных решений (Владимира) Зеленского наши партнеры будут еще больше разочарованы... Три года дипломатии в стиле быкоко (термин-производное на стыке понятий "барокко" и "рококо", обозначающий вычурное проявление безвкусной роскоши, а также людей, которые транслируют причудливую смесь полуграмотных и претенциозных патриотических представлений - ред.) демонстрируют полный провал, нас лишь информируют о каких-то договоренностях с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - написала Геращенко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что Зеленский может создавать хоть 10 министерств единства, но если в его сердце только злоба и месть, страх за себя и ненависть ко всем, кто не с ним, то в итоге получится лишь раскол, а не объединение страны.
Президент России ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.