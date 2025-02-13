Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин высказался насчет обсуждения принадлежности украинских территорий - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 13.02.2025 (обновлено: 11:40 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999056654.html
Нарышкин высказался насчет обсуждения принадлежности украинских территорий
Нарышкин высказался насчет обсуждения принадлежности украинских территорий - РИА Новости, 13.02.2025
Нарышкин высказался насчет обсуждения принадлежности украинских территорий
Обсуждение принадлежности украинских территорий должно включать в себя точный исторический анализ, заявил Службы внешней разведки РФ, председатель Российского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:39:00+03:00
2025-02-13T11:40:00+03:00
россия
украина
сергей нарышкин
российское историческое общество
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140601/35/1406013537_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_b431caf5637bb372b1adcbbf61de81b9.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обсуждение принадлежности украинских территорий должно включать в себя точный исторический анализ, заявил Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Комплексная система взглядов на эту проблему должна включать в себя и точный исторический анализ, учитывать процессы и тенденции, которые привели сопредельные территории в состав несостоявшегося государства Украина", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины.
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140601/35/1406013537_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_9cd0502bad18c70dbd102c7b698b5422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сергей нарышкин, российское историческое общество, в мире
Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, В мире
Нарышкин высказался насчет обсуждения принадлежности украинских территорий

Нарышкин призвал использовать точный исторический анализ при обсуждении Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обсуждение принадлежности украинских территорий должно включать в себя точный исторический анализ, заявил Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Комплексная система взглядов на эту проблему должна включать в себя и точный исторический анализ, учитывать процессы и тенденции, которые привели сопредельные территории в состав несостоявшегося государства Украина", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства
10:04
 
РоссияУкраинаСергей НарышкинРоссийское историческое обществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала