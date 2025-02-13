https://ria.ru/20250213/ukraina-1999056654.html

Нарышкин высказался насчет обсуждения принадлежности украинских территорий

Нарышкин высказался насчет обсуждения принадлежности украинских территорий - РИА Новости, 13.02.2025

Нарышкин высказался насчет обсуждения принадлежности украинских территорий

Обсуждение принадлежности украинских территорий должно включать в себя точный исторический анализ, заявил Службы внешней разведки РФ, председатель Российского... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:39:00+03:00

2025-02-13T11:39:00+03:00

2025-02-13T11:40:00+03:00

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сергей нарышкин

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обсуждение принадлежности украинских территорий должно включать в себя точный исторический анализ, заявил Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Комплексная система взглядов на эту проблему должна включать в себя и точный исторический анализ, учитывать процессы и тенденции, которые привели сопредельные территории в состав несостоявшегося государства Украина", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины.

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, сергей нарышкин, российское историческое общество, в мире