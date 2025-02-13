https://ria.ru/20250213/ukraina-1999042956.html
США заинтересованы в достижении мира на Украине, заявил глава Пентагона
США заинтересованы в достижении мира на Украине, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 13.02.2025
США заинтересованы в достижении мира на Украине, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и весь мир заинтересованы в достижении мира в конфликте на Украине путем переговоров. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:02:00+03:00
2025-02-13T11:02:00+03:00
2025-02-13T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
владимир путин
пит хегсет
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и весь мир заинтересованы в достижении мира в конфликте на Украине путем переговоров. "Весь мир и США вкладываются и заинтересованы в мире, в мире путем переговоров", - сказал Хегсет журналистам в Брюсселе. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, владимир путин, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, В мире
США заинтересованы в достижении мира на Украине, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Хегсет: США заинтересованы в мире на Украине путем переговоров