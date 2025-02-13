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Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 13.02.2025 (обновлено: 11:37 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства - РИА Новости, 13.02.2025
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о неизбежности краха нынешнего украинского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:04:00+03:00
2025-02-13T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей нарышкин
российское историческое общество
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о неизбежности краха нынешнего украинского государства."Впереди неизбежно маячит крах (украинской - ред.) государственности", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины."После распада Советского Союза новые киевские власти, вместо того чтобы ухватиться за выпавший им шанс и начать кропотливо строить собственную государственность с нуля, сосредоточились на личном обогащении за счет народа, заигрывании с неонацизмом, а затем признали своими хозяевами англосаксов и взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России. В результате страна была доведена до катастрофы", - констатировал он.
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997403710.html
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в мире, украина, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Россия
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства

Нарышкин: впереди неизбежно маячит крах украинской государственности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о неизбежности краха нынешнего украинского государства.
"Впереди неизбежно маячит крах (украинской - ред.) государственности", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины.
"После распада Советского Союза новые киевские власти, вместо того чтобы ухватиться за выпавший им шанс и начать кропотливо строить собственную государственность с нуля, сосредоточились на личном обогащении за счет народа, заигрывании с неонацизмом, а затем признали своими хозяевами англосаксов и взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России. В результате страна была доведена до катастрофы", - констатировал он.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей НарышкинРоссийское историческое обществоРоссия
 
 
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