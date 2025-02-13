https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html

Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства

Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства - РИА Новости, 13.02.2025

Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о неизбежности краха нынешнего украинского... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T10:04:00+03:00

2025-02-13T10:04:00+03:00

2025-02-13T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей нарышкин

российское историческое общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о неизбежности краха нынешнего украинского государства."Впереди неизбежно маячит крах (украинской - ред.) государственности", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины."После распада Советского Союза новые киевские власти, вместо того чтобы ухватиться за выпавший им шанс и начать кропотливо строить собственную государственность с нуля, сосредоточились на личном обогащении за счет народа, заигрывании с неонацизмом, а затем признали своими хозяевами англосаксов и взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России. В результате страна была доведена до катастрофы", - констатировал он.

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997403710.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия