https://ria.ru/20250213/ukraina-1999028352.html
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства - РИА Новости, 13.02.2025
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о неизбежности краха нынешнего украинского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:04:00+03:00
2025-02-13T10:04:00+03:00
2025-02-13T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей нарышкин
российское историческое общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:155:2824:1744_1920x0_80_0_0_3c6b359a2f96065713e48554437dc812.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил о неизбежности краха нынешнего украинского государства."Впереди неизбежно маячит крах (украинской - ред.) государственности", - сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном теме исторических прав на земли Украины."После распада Советского Союза новые киевские власти, вместо того чтобы ухватиться за выпавший им шанс и начать кропотливо строить собственную государственность с нуля, сосредоточились на личном обогащении за счет народа, заигрывании с неонацизмом, а затем признали своими хозяевами англосаксов и взялись исполнить неблагодарную роль тарана против России. В результате страна была доведена до катастрофы", - констатировал он.
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997403710.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727502542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da37df8136136f9c73f835d817ae0b37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Россия
Нарышкин заявил о неизбежности краха украинского государства
Нарышкин: впереди неизбежно маячит крах украинской государственности