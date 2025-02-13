https://ria.ru/20250213/ukraina-1999002254.html
В ЕС сделали заявление о территориях Украины
В ЕС сделали заявление о территориях Украины - РИА Новости, 13.02.2025
В ЕС сделали заявление о территориях Украины
Главы МИД европейских стран поддержали территориальную целостность Украины после слов министра обороны США Пита Хегсета о границах киевского режима, об этом... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:12:00+03:00
2025-02-13T07:12:00+03:00
2025-02-13T10:08:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главы МИД европейских стран поддержали территориальную целостность Украины после слов министра обороны США Пита Хегсета о границах киевского режима, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Британии, а также ЕК и Европейской дипломатической службы.Ранее Хегсет на заседании контактной группы по Украине заявил, что возвращение Киева к границам до 2014 года нереалистично, поскольку конфликт с Россией достиг критического момента."Мы готовы усилить нашу поддержку Украины. Мы обязуемся сохранять свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. <...> Мы разделяем цель продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир", — говорится в документе.В свою очередь, президент США Дональд Трамп согласился со словами Пита Хегсета о территориальной целостности Украины, назвав перспективу ее вступления в НАТО и возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/dialog-1998998534.html
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в мире, украина, евросоюз, пит хегсет, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Пит Хегсет, Дональд Трамп
В ЕС сделали заявление о территориях Украины
Главы МИД ФРГ, Франции и Польши поддержали территориальную целостность Украины