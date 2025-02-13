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Финским волонтерам приходится обеспечивать наемников в ВСУ даже носками - РИА Новости, 13.02.2025
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06:18 13.02.2025 (обновлено: 09:56 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999000695.html
Финским волонтерам приходится обеспечивать наемников в ВСУ даже носками
Финским волонтерам приходится обеспечивать наемников в ВСУ даже носками - РИА Новости, 13.02.2025
Финским волонтерам приходится обеспечивать наемников в ВСУ даже носками
Волонтёрским организациям Финляндии приходится обеспечивать финских наёмников на Украине всем, от носков до беспилотников, из-за плохого снабжения ВСУ, выяснило РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:18:00+03:00
2025-02-13T09:56:00+03:00
украина
россия
хельсинки
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Волонтёрским организациям Финляндии приходится обеспечивать финских наёмников на Украине всем, от носков до беспилотников, из-за плохого снабжения ВСУ, выяснило РИА Новости. Ранее финский журналист Кости Хейсканен рассказал агентству, что десятки финских наёмников в рядах ВСУ "клянчат" гуманитарную помощь, в том числе двойного назначения. "Они их не называют наемниками, они их" называют волонтерами и добровольцами. А волонтеры и добровольцы, это, как говорится, святые, которых нельзя трогать, им нужно только помогать. А финские волонтеры-наемники, они только и клянчат, "пришлите нам для наблюдения в темноте аппаратуру для ночного видения, беспилотники". Один финн за десять украинцев, потому что они инструкторы", - рассказал Хейсканен. На основе открытых данных в социальных сетях корреспондент РИА Новости выяснил, что финские организации поставляют финнам, воюющим на стороне ВСУ. В публикациях о гуманитарной помощи из Финляндии регулярно отмечают и благодарят финскую "Организацию национальной обороны". Один из последних сборов был организован для покупки шерстяных носков на фабрике в Хельсинки. Почему ВСУ не могут обеспечить военнослужащих носками на месте, не уточняется. Также организация проводит мероприятия в поддержку Украины. Например, марш-бросок, участникам которого выдали памятный шеврон с украинской символикой. Крупнейшей организацией, поставляющей предметы двойного назначения, является Your finnish friends с одноимённой страницей в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). В публикациях о сборе средств проводится параллель между "Зимней войной" и боевыми действиями на Украине с призывом поддержать наёмников, которые "продолжают дело предков". На собранные средства организация отправляет наёмникам оптику, дроны и средства РЭБ, а также различный транспорт и запчасти. "Финские друзья" сотрудничают с текстильной компанией Karren Oy, которая "принципиально поддерживает Украину" и поставляет необходимую продукцию доя наёмников. Другим партнёром является организация "Злые корги", которая занимается поставками технических устройств для украинской "воздушной обороны". Подробности об использовании более 2,5 тысячи ноутбуков и планшетов, которые "корги" отправили на Украину, не приводятся. Your finnish friends организовали в поддержку Украины выставку трофейной техники в Хельсинки, где посетители могли посмотреть на один русский танк. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997085861.html
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985513986.html
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украина, россия, хельсинки, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, Хельсинки, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Финским волонтерам приходится обеспечивать наемников в ВСУ даже носками

Финские наемники собирают деньги на носки из-за плохого снабжения ВСУ

© ReserviläisliittoФинским наёмникам, воюющим на стороне ВСУ, собирают деньги на носки
Финским наёмникам, воюющим на стороне ВСУ, собирают деньги на носки - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Reserviläisliitto
Финским наёмникам, воюющим на стороне ВСУ, собирают деньги на носки
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Волонтёрским организациям Финляндии приходится обеспечивать финских наёмников на Украине всем, от носков до беспилотников, из-за плохого снабжения ВСУ, выяснило РИА Новости.
Ранее финский журналист Кости Хейсканен рассказал агентству, что десятки финских наёмников в рядах ВСУ "клянчат" гуманитарную помощь, в том числе двойного назначения.
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"Они их не называют наемниками, они их" называют волонтерами и добровольцами. А волонтеры и добровольцы, это, как говорится, святые, которых нельзя трогать, им нужно только помогать. А финские волонтеры-наемники, они только и клянчат, "пришлите нам для наблюдения в темноте аппаратуру для ночного видения, беспилотники". Один финн за десять украинцев, потому что они инструкторы", - рассказал Хейсканен.
На основе открытых данных в социальных сетях корреспондент РИА Новости выяснил, что финские организации поставляют финнам, воюющим на стороне ВСУ.
В публикациях о гуманитарной помощи из Финляндии регулярно отмечают и благодарят финскую "Организацию национальной обороны". Один из последних сборов был организован для покупки шерстяных носков на фабрике в Хельсинки. Почему ВСУ не могут обеспечить военнослужащих носками на месте, не уточняется. Также организация проводит мероприятия в поддержку Украины. Например, марш-бросок, участникам которого выдали памятный шеврон с украинской символикой.
Крупнейшей организацией, поставляющей предметы двойного назначения, является Your finnish friends с одноимённой страницей в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). В публикациях о сборе средств проводится параллель между "Зимней войной" и боевыми действиями на Украине с призывом поддержать наёмников, которые "продолжают дело предков". На собранные средства организация отправляет наёмникам оптику, дроны и средства РЭБ, а также различный транспорт и запчасти.
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"Финские друзья" сотрудничают с текстильной компанией Karren Oy, которая "принципиально поддерживает Украину" и поставляет необходимую продукцию доя наёмников.
Другим партнёром является организация "Злые корги", которая занимается поставками технических устройств для украинской "воздушной обороны". Подробности об использовании более 2,5 тысячи ноутбуков и планшетов, которые "корги" отправили на Украину, не приводятся.
Your finnish friends организовали в поддержку Украины выставку трофейной техники в Хельсинки, где посетители могли посмотреть на один русский танк.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияХельсинкиСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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