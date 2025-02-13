https://ria.ru/20250213/ukraina-1998999271.html

СМИ подсчитали, во что обойдется ЕС защита Украины

СМИ подсчитали, во что обойдется ЕС защита Украины - РИА Новости, 13.02.2025

СМИ подсчитали, во что обойдется ЕС защита Украины

Защита Украины и расширение своих вооруженных сил могут обойтись крупнейшим государствам Европы в 3,1 триллиона долларов в ближайшее десятилетие, если Европе... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T05:54:00+03:00

2025-02-13T05:54:00+03:00

2025-02-13T05:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Защита Украины и расширение своих вооруженных сил могут обойтись крупнейшим государствам Европы в 3,1 триллиона долларов в ближайшее десятилетие, если Европе придется взять на себя основное бремя урегулирования, передает агентство Блумберг со ссылкой на собственный анализ. "Защита Украины и расширение собственных вооруженных сил могут обойтись крупнейшим державам (европейского - ред.) континента в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет", - заключает агентство. По данным анализа, за ближайшее десятилетие ЕС должен, гипотетически, будет потратить на восстановление ВСУ 175 миллиардов долларов, 30 миллиардов уйдет на возможное поддержание 40-тысячной группировки миротворцев на Украине, еще 230 миллиардов - на восстановление зданий и инфраструктуры в стране. При этом основная часть расходов уйдет на укрепление вооруженных сил ЕС, что вынудит увеличить долю оборонной статьи бюджета стран-участниц альянса до 3,5% их ВВП; дополнительное финансирование будет направлено на пополнение артиллерийских запасов, закупку ПВО и ракетных систем. Если финансирование будет осуществляться за счет долга, это добавит дополнительные 2,7 триллиона долларов к потребностям в заимствованиях пяти крупнейших европейских членов НАТО - Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании, подчеркивает агентство. Исполнение подобного обязательства, к которому Европа "в значительной степени не готова", обнажит проблемы оборонного сектора, которые ЕС накапливал "годами", пишет агентство. Ранее состоялось заседание контактной группы по Украине, в котором принял участие новый глава Пентагона Пит Хегсет. На открытии заседания контактной группы Хегсет заявил, что США не будут терпеть отношения с союзниками, поощряющие зависимость. Он призвал Европу удвоить усилия и подтвердить приверженность "не только сиюминутным потребностям Украины", но и долгосрочным целям Европы в области обороны. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Глава Пентагона также отметил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Генсек НАТО Марк Рютте накануне заседания глав минобороны также впервые допустил, что вопрос о членстве Украины в альянсе может быть исключен из переговоров по мирному урегулированию. Он отвечал на вопрос журналистов о том, настаивают ли еще в альянсе на включении пункта о членстве Украины в НАТО в урегулирование конфликта или этот пункт будет исключен. По словам Рютте, НАТО "должна обеспечить Украине лучшую позицию" перед переговорами и добиться устойчивого мира, но детали мирного урегулирования, включая вопрос о членстве, как считает генсек, "можно обсуждать". Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство выделять 2% на расходы по обороне, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя. В то же время европейцы пытаются убедить США в том, что предпринимают усилия для наращивания расходов на оборону и поддержку Украины. Согласно данным альянса, страны НАТО потратили в 2024 году более 50 миллиардов евро на военную помощь Украине. Ранее новая американская администрация неоднократно призывала европейцев больше тратить на оборону и взять на себя поддержку Украины, полагая, что США уже выделили значительные средства для Киева, тогда как европейцы делают недостаточно. Встреча глав минобороны начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск), к ней присоединится также министр обороны Украины Рустем Умеров. После полудня в штаб-квартире альянса пройдет неформальная встреча в рамках Совета НАТО-Украина, на которой обсудят продолжение поддержки Киева и его потребности в вооружениях. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240814/pomosch-1966090922.html

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, европа, пит хегсет, марк рютте, дональд трамп, нато, евросоюз, министерство обороны сша