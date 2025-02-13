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Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
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01:46 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ukraina-1998986016.html
Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России, пишут СМИ
Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025
Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России, пишут СМИ
Украинские чиновники попросили власти США позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T01:46:00+03:00
2025-02-13T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинские чиновники попросили власти США позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом. "Украинские чиновники попросили администрацию президента США Дональда Трампа позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов для закупки оружия американского производства", - передает агентство. Собеседники агентства указали, что идея изъятия активов и использования их для закупки американского оружия затрагивалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели. Один из источников отметил, что эту идею также предлагали напрямую Трампу, однако, по его словам, нет никаких признаков того, что президент поддерживает предложение. По данным источников, некоторые союзники Украины вновь начали предлагать изъятие российских активов с приходом новой администрации США. По словам неназванного европейского дипломата, европейцы могли бы использовать тему замороженных активов в возможных переговорах по урегулированию на Украине, учитывая, что большая их часть находится в Европе, указывает агентство. Источники добавили, что ряд европейских стран по-прежнему выступает против изъятия активов. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996768147.html
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998960500.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, нато, g7, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, G7, В мире
Киев просит США разрешить закупки оружия за счет активов России, пишут СМИ

Блумберг: Украина просит США разрешить закупки оружия за счет российских активов

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинские чиновники попросили власти США позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом.
"Украинские чиновники попросили администрацию президента США Дональда Трампа позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов для закупки оружия американского производства", - передает агентство.
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Собеседники агентства указали, что идея изъятия активов и использования их для закупки американского оружия затрагивалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели. Один из источников отметил, что эту идею также предлагали напрямую Трампу, однако, по его словам, нет никаких признаков того, что президент поддерживает предложение.
По данным источников, некоторые союзники Украины вновь начали предлагать изъятие российских активов с приходом новой администрации США.
По словам неназванного европейского дипломата, европейцы могли бы использовать тему замороженных активов в возможных переговорах по урегулированию на Украине, учитывая, что большая их часть находится в Европе, указывает агентство. Источники добавили, что ряд европейских стран по-прежнему выступает против изъятия активов.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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