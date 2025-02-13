https://ria.ru/20250213/ufa-1999056022.html

В Уфе школьников эвакуируют после анонимного сообщения о минировании

В Уфе школьников эвакуируют после анонимного сообщения о минировании - РИА Новости, 13.02.2025

В Уфе школьников эвакуируют после анонимного сообщения о минировании

Учащихся трех уфимских школ эвакуируют после анонимного сообщения о "минировании" зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:37:00+03:00

2025-02-13T11:37:00+03:00

2025-02-13T11:37:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

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УФА, 13 фев – РИА Новости. Учащихся трех уфимских школ эвакуируют после анонимного сообщения о "минировании" зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. "На электронные почты гимназии № 1 (ул. Революционная, 171), школ № 41 и №103 поступили сообщения о минировании зданий. На место оперативно выехали службы экстренного реагирования. Проводится эвакуация. Информация по всем адресам уточняется", - сообщили в пресс-службе городской администрации. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250127/kazan-1995671791.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, россия