https://ria.ru/20250213/turklaster-1999194337.html

Первый объект туркластера "Задонщина" открылся в Липецкой области

Первый объект туркластера "Задонщина" открылся в Липецкой области - РИА Новости, 13.02.2025

Первый объект туркластера "Задонщина" открылся в Липецкой области

Гостиничный комплекс открылся на территории автотуристического кластера "Задонщина", расположенного неподалеку от трассы М-4 "Дон" в Липецкой области, стоимость РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:49:00+03:00

2025-02-13T17:49:00+03:00

2025-02-13T17:49:00+03:00

липецкая область

задонский район

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1999194337.jpg?1739458177

ЛИПЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Гостиничный комплекс открылся на территории автотуристического кластера "Задонщина", расположенного неподалеку от трассы М-4 "Дон" в Липецкой области, стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Отель включает в себя почти 50 номеров, круглосуточное кафе и бесплатную парковку. Также он имеет всю необходимую инфраструктуру: газо- и водоснабжение, электричество, освещение, внутренние дороги, съезды к федеральной трассе, отметил Артамонов. Инвесторы вложили в строительство комплекса 250 миллионов рублей. Создано 22 рабочих места, средняя заработная плата сотрудников составляет около 60 тысяч рублей. Комплекс стал первым объектом автотуристического кластера "Задонщина", общая площадь которого составляет 100 гектаров. В день по задонскому участку трассы проезжают до 20 тысяч авто, в летний сезон — до 40 тысяч машин в сутки. "Мы видим ежегодный рост туристического потока в Задонский район. Места здесь живописные, приезжают люди из разных регионов. Стараемся развивать инфраструктуру, особенно — гостиничный сервис", - прокомментировал Артамонов. Он добавил, что в рамках развития внутреннего туризма владельцы подобных заведений получают господдержку различных уровней, что позволяет им восстанавливать старинные усадьбы и благоустраивать общественные пространства Липецкой области.

https://ria.ru/20250213/artamonov-1999113925.html

https://ria.ru/20250212/gubernator-1998918954.html

задонский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

задонский район, игорь артамонов