https://ria.ru/20250213/turisty-1999129589.html

Опрос показал отношение иностранных туристов к своей поездке в Россию

Опрос показал отношение иностранных туристов к своей поездке в Россию - РИА Новости, 13.02.2025

Опрос показал отношение иностранных туристов к своей поездке в Россию

Большинство побывавших в России в 2024 году иностранных туристов довольны поездкой, а 92% из них хотели бы вернуться снова, работа по повышению... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:08:00+03:00

2025-02-13T15:08:00+03:00

2025-02-13T15:18:00+03:00

новости - туризм

россия

дальний восток

отдых в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996446044_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_9fab4157223aff0a92c13fe12c0eb5b9.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство побывавших в России в 2024 году иностранных туристов довольны поездкой, а 92% из них хотели бы вернуться снова, работа по повышению привлекательности России для интуристов приносит результаты, рассказала РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "За последний год проделана большая работа по повышению привлекательности России для иностранных туристов, и она приносит позитивные результаты, число желающих повторно туристическую поездку в нашу страну увеличилось. Это подтверждают данные опросов интуристов, посетивших Россию в 2024 году, - 96% довольны поездкой в нашу страну, а 92% респондентов выразили желание вновь вернуться", - сообщила Максутова. Она отметила, что путешествие по России превзошло ожидания большинства опрошенных иностранных гостей, а качество туристических услуг оказалось выше, чем они себе представляли. "Так, 87% иностранцев остались довольны проживанием в отелях, и столько же высоко оценили экскурсионные услуги. 90% гостей высоко оценивают дружелюбие персонала в аэропортах и ресторанный сервис", - уточнила эксперт. В условиях роста туристического потока России необходимо адаптироваться к меняющимся предпочтениям зарубежных гостей и создавать персонализированные предложения на основе портретов иностранных туристов, отметила Максутова. По ее словам, в России наблюдается растущий интерес среди иностранцев к экотуризму, приключениям и экскурсиям, что открывает возможности для развития нишевых направлений на Дальнем Востоке. "Результаты опросов интуристов говорят о перспективности отдыха на природе, экстремального туризма, большинству нравится отдых в горах и на море. Благодаря упрощению визового режима эти виды отдыха удастся сделать доступнее для иностранных гостей, в том числе и в дальневосточных регионах", - подчеркнула она. "Несмотря на оптимистичные результаты, остаются актуальными вопросы, требующие совершенствования, например, каждый пятый опрошенный турист отмечает наличие языкового барьера, и тут надо решать вопрос с гидами со знанием языка. У каждого десятого есть замечания к качеству обслуживания. Это означает, что отельерам и рестораторам есть над чем работать для повышения уровня сервиса", - отметила Максутова.

https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html

https://ria.ru/20250128/turisty-1995928643.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, дальний восток, отдых в россии