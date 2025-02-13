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Опрос показал отношение иностранных туристов к своей поездке в Россию - РИА Новости, 13.02.2025
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15:08 13.02.2025 (обновлено: 15:18 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/turisty-1999129589.html
Опрос показал отношение иностранных туристов к своей поездке в Россию
Опрос показал отношение иностранных туристов к своей поездке в Россию - РИА Новости, 13.02.2025
Опрос показал отношение иностранных туристов к своей поездке в Россию
Большинство побывавших в России в 2024 году иностранных туристов довольны поездкой, а 92% из них хотели бы вернуться снова, работа по повышению... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:08:00+03:00
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новости - туризм
россия
дальний восток
отдых в россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство побывавших в России в 2024 году иностранных туристов довольны поездкой, а 92% из них хотели бы вернуться снова, работа по повышению привлекательности России для интуристов приносит результаты, рассказала РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова. "За последний год проделана большая работа по повышению привлекательности России для иностранных туристов, и она приносит позитивные результаты, число желающих повторно туристическую поездку в нашу страну увеличилось. Это подтверждают данные опросов интуристов, посетивших Россию в 2024 году, - 96% довольны поездкой в нашу страну, а 92% респондентов выразили желание вновь вернуться", - сообщила Максутова. Она отметила, что путешествие по России превзошло ожидания большинства опрошенных иностранных гостей, а качество туристических услуг оказалось выше, чем они себе представляли. "Так, 87% иностранцев остались довольны проживанием в отелях, и столько же высоко оценили экскурсионные услуги. 90% гостей высоко оценивают дружелюбие персонала в аэропортах и ресторанный сервис", - уточнила эксперт. В условиях роста туристического потока России необходимо адаптироваться к меняющимся предпочтениям зарубежных гостей и создавать персонализированные предложения на основе портретов иностранных туристов, отметила Максутова. По ее словам, в России наблюдается растущий интерес среди иностранцев к экотуризму, приключениям и экскурсиям, что открывает возможности для развития нишевых направлений на Дальнем Востоке. "Результаты опросов интуристов говорят о перспективности отдыха на природе, экстремального туризма, большинству нравится отдых в горах и на море. Благодаря упрощению визового режима эти виды отдыха удастся сделать доступнее для иностранных гостей, в том числе и в дальневосточных регионах", - подчеркнула она. "Несмотря на оптимистичные результаты, остаются актуальными вопросы, требующие совершенствования, например, каждый пятый опрошенный турист отмечает наличие языкового барьера, и тут надо решать вопрос с гидами со знанием языка. У каждого десятого есть замечания к качеству обслуживания. Это означает, что отельерам и рестораторам есть над чем работать для повышения уровня сервиса", - отметила Максутова.
https://ria.ru/20250108/turizm-1992795871.html
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новости - туризм, россия, дальний восток, отдых в россии
Новости - Туризм, Россия, Дальний Восток, отдых в России
Опрос показал отношение иностранных туристов к своей поездке в Россию

Максутова: 92% посетивших Россию в 2024 году туристов хотят вернуться обратно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Большинство побывавших в России в 2024 году иностранных туристов довольны поездкой, а 92% из них хотели бы вернуться снова, работа по повышению привлекательности России для интуристов приносит результаты, рассказала РИА Новости директор Центра развития международного туризма ЦСР Юлия Максутова.
"За последний год проделана большая работа по повышению привлекательности России для иностранных туристов, и она приносит позитивные результаты, число желающих повторно туристическую поездку в нашу страну увеличилось. Это подтверждают данные опросов интуристов, посетивших Россию в 2024 году, - 96% довольны поездкой в нашу страну, а 92% респондентов выразили желание вновь вернуться", - сообщила Максутова.
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Она отметила, что путешествие по России превзошло ожидания большинства опрошенных иностранных гостей, а качество туристических услуг оказалось выше, чем они себе представляли. "Так, 87% иностранцев остались довольны проживанием в отелях, и столько же высоко оценили экскурсионные услуги. 90% гостей высоко оценивают дружелюбие персонала в аэропортах и ресторанный сервис", - уточнила эксперт.
В условиях роста туристического потока России необходимо адаптироваться к меняющимся предпочтениям зарубежных гостей и создавать персонализированные предложения на основе портретов иностранных туристов, отметила Максутова.
По ее словам, в России наблюдается растущий интерес среди иностранцев к экотуризму, приключениям и экскурсиям, что открывает возможности для развития нишевых направлений на Дальнем Востоке. "Результаты опросов интуристов говорят о перспективности отдыха на природе, экстремального туризма, большинству нравится отдых в горах и на море. Благодаря упрощению визового режима эти виды отдыха удастся сделать доступнее для иностранных гостей, в том числе и в дальневосточных регионах", - подчеркнула она.
"Несмотря на оптимистичные результаты, остаются актуальными вопросы, требующие совершенствования, например, каждый пятый опрошенный турист отмечает наличие языкового барьера, и тут надо решать вопрос с гидами со знанием языка. У каждого десятого есть замечания к качеству обслуживания. Это означает, что отельерам и рестораторам есть над чем работать для повышения уровня сервиса", - отметила Максутова.
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