ВС России освободили Водяное Второе в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" освободила село Водяное Второе в ДНР
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Водяное Второе в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Водяное Второе в ДНР
Водяное Второе — небольшое село к северо-западу от Очеретино. На прошлой неделе ВС России взяли под контроль населенный пункт Барановка на этом направлении. В трех километрах к северу от него проходит важная трасса, соединяющая Красноармейск с Константиновкой.
За минувшие сутки силы группировки нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника в районе восьми населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.
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ВСУ потеряли до 510 военных, танк Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, четыре пикапа, боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая немецкую САУ 155-мм Panzerhaubitze 2000.
Кроме того, российские войска поразили военные аэродромы и портовую инфраструктуру Украины, цеха производства БПЛА, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 202 беспилотника.
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