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ВС России освободили Водяное Второе в ДНР - РИА Новости, 13.02.2025
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12:17 13.02.2025 (обновлено: 12:58 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tsentr-1999067763.html
ВС России освободили Водяное Второе в ДНР
ВС России освободили Водяное Второе в ДНР - РИА Новости, 13.02.2025
ВС России освободили Водяное Второе в ДНР
Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T12:17:00+03:00
2025-02-13T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.За минувшие сутки силы группировки нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника в районе восьми населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.ВСУ потеряли до 510 военных, танк Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, четыре пикапа, боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая немецкую САУ 155-мм Panzerhaubitze 2000.Кроме того, российские войска поразили военные аэродромы и портовую инфраструктуру Украины, цеха производства БПЛА, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 202 беспилотника.
https://ria.ru/20250211/svo-1998551179.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Водяное Второе в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила село Водяное Второе в ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Водяное Второе в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Водяное Второе в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Водяное Второе в ДНР

Водяное Второе — небольшое село к северо-западу от Очеретино. На прошлой неделе ВС России взяли под контроль населенный пункт Барановка на этом направлении. В трех километрах к северу от него проходит важная трасса, соединяющая Красноармейск с Константиновкой.

За минувшие сутки силы группировки нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника в районе восьми населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.
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ВСУ потеряли до 510 военных, танк Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, четыре пикапа, боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая немецкую САУ 155-мм Panzerhaubitze 2000.
Кроме того, российские войска поразили военные аэродромы и портовую инфраструктуру Украины, цеха производства БПЛА, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.
Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 202 беспилотника.
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