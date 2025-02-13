https://ria.ru/20250213/tsentr-1999067763.html

ВС России освободили Водяное Второе в ДНР

ВС России освободили Водяное Второе в ДНР - РИА Новости, 13.02.2025

ВС России освободили Водяное Второе в ДНР

Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.02.2025

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2025-02-13T12:17:00+03:00

2025-02-13T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские военные освободили село Водяное Второе в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.За минувшие сутки силы группировки нанесли поражение живой силе и технике девяти бригад противника в районе восьми населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.ВСУ потеряли до 510 военных, танк Leopard, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, четыре пикапа, боевую машину РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии, включая немецкую САУ 155-мм Panzerhaubitze 2000.Кроме того, российские войска поразили военные аэродромы и портовую инфраструктуру Украины, цеха производства БПЛА, места хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, три снаряда РСЗО HIMARS, три управляемые авиационные бомбы Hammer и 202 беспилотника.

https://ria.ru/20250211/svo-1998551179.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины