https://ria.ru/20250213/tsar-1999163003.html
Русский дом передал ЦАР жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ
Русский дом передал ЦАР жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ - РИА Новости, 13.02.2025
Русский дом передал ЦАР жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ
Российский центр науки и культуры (РЦНК) передал Центральноафриканской Республике (ЦАР) жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:43:00+03:00
2025-02-13T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) передал Центральноафриканской Республике (ЦАР) жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ, сообщил РИА Новости Русский дом в Банги. Российская сторона передала ЦАР более 77 980 доз инновационного препарата для борьбы с ВИЧ-инфекцией. В церемонии передачи лекарств принял участие президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Он выразил благодарность Русскому дому и подчеркнул готовность укреплять сотрудничество с Россией в медицинской сфере.
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цар, банги, россия, фостен-арканж туадера, в мире
ЦАР, Банги, Россия, Фостен-Арканж Туадера, В мире
Русский дом передал ЦАР жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ
Российский центр науки и культуры передал ЦАР лекарства для больных ВИЧ