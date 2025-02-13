https://ria.ru/20250213/tsar-1999163003.html

Русский дом передал ЦАР жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ

Русский дом передал ЦАР жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ - РИА Новости, 13.02.2025

Русский дом передал ЦАР жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ

Российский центр науки и культуры (РЦНК) передал Центральноафриканской Республике (ЦАР) жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:43:00+03:00

2025-02-13T16:43:00+03:00

2025-02-13T16:43:00+03:00

цар

банги

россия

фостен-арканж туадера

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский центр науки и культуры (РЦНК) передал Центральноафриканской Республике (ЦАР) жизненно необходимые лекарства для больных ВИЧ, сообщил РИА Новости Русский дом в Банги. Российская сторона передала ЦАР более 77 980 доз инновационного препарата для борьбы с ВИЧ-инфекцией. В церемонии передачи лекарств принял участие президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Он выразил благодарность Русскому дому и подчеркнул готовность укреплять сотрудничество с Россией в медицинской сфере.

https://ria.ru/20250205/iran-1997454134.html

цар

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цар, банги, россия, фостен-арканж туадера, в мире