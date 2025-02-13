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В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА
В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025
В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах отменен, жёлтый уровень на всей территории Липецкой области сохраняется, сообщил РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T06:15:00+03:00
2025-02-13T06:15:00+03:00
2025-02-13T06:15:00+03:00
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липецкая область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах отменен, жёлтый уровень на всей территории Липецкой области сохраняется, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее губернатор заявлял, воздушная опасность объявлена на всей территории Липецкой области, красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах. "Внимание! Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" на ранее объявленных территориях. Сохраняется жёлтый уровень "Воздушная опасность" на всей территории Липецкой области", - написал он.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, елец, грязи, игорь артамонов, липецкая область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецк, Елец, Грязи, Игорь Артамонов, Липецкая область, Безопасность