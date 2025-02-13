https://ria.ru/20250213/trevoga-1999000543.html

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

В Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА

Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах отменен, жёлтый уровень на всей территории Липецкой области сохраняется, сообщил РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T06:15:00+03:00

2025-02-13T06:15:00+03:00

2025-02-13T06:15:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах отменен, жёлтый уровень на всей территории Липецкой области сохраняется, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. Ранее губернатор заявлял, воздушная опасность объявлена на всей территории Липецкой области, красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен в Липецке и округе, Ельце, Грязи и их районах. "Внимание! Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" на ранее объявленных территориях. Сохраняется жёлтый уровень "Воздушная опасность" на всей территории Липецкой области", - написал он.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

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Дарья Буймова

липецк, елец, грязи, игорь артамонов, липецкая область, безопасность