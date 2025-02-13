https://ria.ru/20250213/trevoga-1998992257.html

В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Липецка и округа, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:33:00+03:00

2025-02-13T03:33:00+03:00

2025-02-13T03:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Липецка и округа, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка и Липецкого МО", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность