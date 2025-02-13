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В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025
В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Липецка и округа, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:33:00+03:00
2025-02-13T03:33:00+03:00
2025-02-13T03:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Красный уровень угрозы атаки БПЛА объявлен на территории Липецка и округа, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецка и Липецкого МО", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250126/drony-1994225356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Липецке объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА
В Липецке и округе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников