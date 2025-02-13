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Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины
Высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп в Белом РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-13T23:40:00+03:00
2025-02-13T23:40:00+03:00
2025-02-14T00:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме."Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу. — Прим. ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США", — сказал он.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Россия отказалась от участия в ней в 2022 году, а с 2023 года ее представителей на мероприятие не приглашали. Как ожидается, в конференции, в частности, примут участие вице-президент США Джей-Ди Вэнс, глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
https://ria.ru/20250213/rossiya-1998879847.html
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россия, сша, мюнхен, дональд трамп, в мире, украина, мюнхенская конференция по безопасности
Россия, США, Мюнхен, Дональд Трамп, В мире, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины
Трамп: РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности