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Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины - РИА Новости, 14.02.2025
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23:40 13.02.2025 (обновлено: 00:53 14.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999251670.html
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины
Высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп в Белом РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-13T23:40:00+03:00
2025-02-14T00:53:00+03:00
россия
сша
мюнхен
дональд трамп
в мире
украина
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме.&quot;Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу. — Прим. ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США&quot;, — сказал он.Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Россия отказалась от участия в ней в 2022 году, а с 2023 года ее представителей на мероприятие не приглашали. Как ожидается, в конференции, в частности, примут участие вице-президент США Джей-Ди Вэнс, глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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россия, сша, мюнхен, дональд трамп, в мире, украина, мюнхенская конференция по безопасности
Россия, США, Мюнхен, Дональд Трамп, В мире, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины

Трамп: РФ, Украина и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Высокопоставленные представители России, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп в Белом доме.
«

"Будет встреча в Мюнхене завтра (в пятницу. — Прим. ред.), Россия там будет с нашими людьми, Украина тоже приглашена. Не знаю точно, кто будет от стран, но высокопоставленные люди из России, Украины и США", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
Вчера, 08:00
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Россия отказалась от участия в ней в 2022 году, а с 2023 года ее представителей на мероприятие не приглашали. Как ожидается, в конференции, в частности, примут участие вице-президент США Джей-Ди Вэнс, глава киевского режима Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
При этом Москва не раз напоминала, что киевский режим еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Владимир Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Борьба только начинается: на кону — судьба России
Вчера, 08:00
 
РоссияСШАМюнхенДональд ТрампВ миреУкраинаМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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