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Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО
Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:30:00+03:00
2025-02-13T23:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. "Я думаю, что его (Хегсета) вчерашние комментарии были довольно точными. Я не вижу, чтобы страна в положении России могла позволить им, просто в их положении, позволить им вступить в НАТО. Я не думаю, что это произойдет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
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В мире, Цены на нефть, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США
Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО
Трамп заявил, что не видит оснований для вступления Украины в НАТО