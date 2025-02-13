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Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
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23:30 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250862.html
Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО
Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:30:00+03:00
2025-02-13T23:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. "Я думаю, что его (Хегсета) вчерашние комментарии были довольно точными. Я не вижу, чтобы страна в положении России могла позволить им, просто в их положении, позволить им вступить в НАТО. Я не думаю, что это произойдет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
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В мире, Цены на нефть, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США
Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО

Трамп заявил, что не видит оснований для вступления Украины в НАТО

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО.
«
"Я думаю, что его (Хегсета) вчерашние комментарии были довольно точными. Я не вижу, чтобы страна в положении России могла позволить им, просто в их положении, позволить им вступить в НАТО. Я не думаю, что это произойдет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Он отметил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО
Вчера, 00:17
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаРоссияДональд ТрампПит ХегсетДжо БайденНАТОМинистерство обороны США
 
 
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