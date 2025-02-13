https://ria.ru/20250213/tramp-1999250862.html

Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО

Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп ответил на слова главы Пентагона о возможном членстве Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:30:00+03:00

2025-02-13T23:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений касательно заявления главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. "Я думаю, что его (Хегсета) вчерашние комментарии были довольно точными. Я не вижу, чтобы страна в положении России могла позволить им, просто в их положении, позволить им вступить в НАТО. Я не думаю, что это произойдет", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.

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