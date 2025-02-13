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Трамп пообещал обсудить с Россией и Китаем сокращение расходов на оборону
Трамп пообещал обсудить с Россией и Китаем сокращение расходов на оборону - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп пообещал обсудить с Россией и Китаем сокращение расходов на оборону
Президент США Дональд Трамп пообещал поднять с РФ и Китаем вопрос сокращения расходов на оборону. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:27:00+03:00
2025-02-13T23:27:00+03:00
2025-02-13T23:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал поднять с РФ и Китаем вопрос сокращения расходов на оборону. "В какой-то момент, когда все устаканится, я встречусь с Китаем, с Россией. И я скажу, нет причин тратить почти триллион долларов на армию. Нет причин Китаю тратить 400 миллиардов", - заявил Трамп в Белом доме. Он отметил, что планирует обсудить и ядерное разоружение.
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в мире, китай, россия, сша, дональд трамп
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал обсудить с Россией и Китаем сокращение расходов на оборону
Трамп: у США нет причин тратить триллион долларов на оборону