https://ria.ru/20250213/tramp-1999250688.html

Трамп пообещал обсудить с Россией и Китаем сокращение расходов на оборону

Трамп пообещал обсудить с Россией и Китаем сокращение расходов на оборону - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп пообещал обсудить с Россией и Китаем сокращение расходов на оборону

Президент США Дональд Трамп пообещал поднять с РФ и Китаем вопрос сокращения расходов на оборону. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:27:00+03:00

2025-02-13T23:27:00+03:00

2025-02-13T23:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал поднять с РФ и Китаем вопрос сокращения расходов на оборону. "В какой-то момент, когда все устаканится, я встречусь с Китаем, с Россией. И я скажу, нет причин тратить почти триллион долларов на армию. Нет причин Китаю тратить 400 миллиардов", - заявил Трамп в Белом доме. Он отметил, что планирует обсудить и ядерное разоружение.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999250583.html

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в мире, китай, россия, сша, дональд трамп