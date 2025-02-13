https://ria.ru/20250213/tramp-1999250583.html

Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС

Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС - РИА Новости, 14.02.2025

Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои РИА Новости, 14.02.2025

2025-02-13T23:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару."БРИКС был создан для плохой цели. И большинство из этих людей не хотят этого. Они даже не хотят говорить об этом сейчас. Они боятся говорить об этом, потому что я сказал им, что если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100%-ным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.

https://ria.ru/20250210/briks-1998475985.html

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брикс, сша, дональд трамп, в мире