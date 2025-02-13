Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС - РИА Новости, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 13.02.2025 (обновлено: 02:21 14.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250583.html
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-13T23:27:00+03:00
2025-02-14T02:21:00+03:00
брикс
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару."БРИКС был создан для плохой цели. И большинство из этих людей не хотят этого. Они даже не хотят говорить об этом сейчас. Они боятся говорить об этом, потому что я сказал им, что если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100%-ным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
https://ria.ru/20250210/briks-1998475985.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, сша, дональд трамп, в мире
БРИКС, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС

Трамп заявил, что БРИКС мертв после его угроз ввести пошлины

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару.
"БРИКС был создан для плохой цели. И большинство из этих людей не хотят этого. Они даже не хотят говорить об этом сейчас. Они боятся говорить об этом, потому что я сказал им, что если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100%-ным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В БРИКС не отказались от сотрудничества после угроз Трампа, заявил дипломат
10 февраля, 18:08
 
БРИКССШАДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала