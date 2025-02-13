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Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС - РИА Новости, 14.02.2025
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои РИА Новости, 14.02.2025
2025-02-13T23:27:00+03:00
2025-02-13T23:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару."БРИКС был создан для плохой цели. И большинство из этих людей не хотят этого. Они даже не хотят говорить об этом сейчас. Они боятся говорить об этом, потому что я сказал им, что если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены 100%-ным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
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брикс, сша, дональд трамп, в мире
БРИКС, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
Трамп заявил, что БРИКС мертв после его угроз ввести пошлины