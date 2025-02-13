https://ria.ru/20250213/tramp-1999250360.html

Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится

Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:25:00+03:00

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2025-02-13T23:25:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится. "Надеюсь, никогда не будет времени, когда ядерное оружие понадобится", - заявил Трамп в Белом доме. По его словам, день, когда кто-то может использовать ядерное оружие, может привести к полному забвению.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999249995.html

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в мире, сша, дональд трамп, ядерное оружие