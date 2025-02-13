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Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится - РИА Новости, 13.02.2025
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23:25 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1999250360.html
Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится
Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:25:00+03:00
2025-02-13T23:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится. "Надеюсь, никогда не будет времени, когда ядерное оружие понадобится", - заявил Трамп в Белом доме. По его словам, день, когда кто-то может использовать ядерное оружие, может привести к полному забвению.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999249995.html
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в мире, сша, дональд трамп, ядерное оружие
В мире, США, Дональд Трамп, Ядерное оружие
Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится

Трамп выразил надежду, что время, когда понадобится ядерное оружие, не настанет

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ядерное оружие никогда не понадобится.
"Надеюсь, никогда не будет времени, когда ядерное оружие понадобится", - заявил Трамп в Белом доме.
По его словам, день, когда кто-то может использовать ядерное оружие, может привести к полному забвению.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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Вчера, 23:19
 
В миреСШАДональд ТрампЯдерное оружие
 
 
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