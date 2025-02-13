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Трамп планирует провести саммит о сокращении арсенала ядерных вооружений
Трамп планирует провести саммит о сокращении арсенала ядерных вооружений - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп планирует провести саммит о сокращении арсенала ядерных вооружений
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:19:00+03:00
2025-02-13T23:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита."Одна из первых встреч, которую я хочу провести, это с президентом Китая Си, президентом России Путиным. И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое ... (встреча будет посвящена - ред.) замедлению, прекращению и сокращению ядерного оружия", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.На вопрос о том, видит ли он возможность проведения трехстороннего саммита с руководством РФ и КНР, президент США заявил, что "Я могу видеть это. Когда вещи немного успокоятся".
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россия, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп планирует провести саммит о сокращении арсенала ядерных вооружений
Трамп планирует провести саммит с Си и Путиным о сокращении арсенала ЯО