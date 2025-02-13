https://ria.ru/20250213/tramp-1999249995.html

Трамп планирует провести саммит о сокращении арсенала ядерных вооружений

Трамп планирует провести саммит о сокращении арсенала ядерных вооружений - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп планирует провести саммит о сокращении арсенала ядерных вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:19:00+03:00

2025-02-13T23:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита."Одна из первых встреч, которую я хочу провести, это с президентом Китая Си, президентом России Путиным. И я хочу сказать, давайте сократим наш военный бюджет вдвое ... (встреча будет посвящена - ред.) замедлению, прекращению и сокращению ядерного оружия", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.На вопрос о том, видит ли он возможность проведения трехстороннего саммита с руководством РФ и КНР, президент США заявил, что "Я могу видеть это. Когда вещи немного успокоятся".

https://ria.ru/20250213/tramp-1999250360.html

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россия, владимир путин, дональд трамп, в мире, сша