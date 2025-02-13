https://ria.ru/20250213/tramp-1999249288.html
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы
Исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:12:00+03:00
2025-02-13T23:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп."Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - заявил Трамп в Белом доме.Он отметил, что у России должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о РФ."Думаю, (президент РФ Владимир) Путин хотел бы вернуться", - сказал Трамп."Большая восьмерка" была международным форумом ведущих стран мира, который существовал в 1997-2014 годах и в котором принимали участие Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. Группа образовалась, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки" в 1997 году, однако после присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в форуме.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html
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россия, g8, в мире, сша, барак обама, дональд трамп, g7
Россия, G8, В мире, США, Барак Обама, Дональд Трамп, G7
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы
Трамп заявил, что Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - заявил Трамп в Белом доме.
Он отметил, что у России должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о РФ.
"Думаю, (президент РФ Владимир) Путин хотел бы вернуться", - сказал Трамп.
"Большая восьмерка" была международным форумом ведущих стран мира, который существовал в 1997-2014 годах и в котором принимали участие Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. Группа образовалась, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки" в 1997 году, однако после присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в форуме.