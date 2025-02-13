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Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы - РИА Новости, 13.02.2025
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23:12 13.02.2025 (обновлено: 23:26 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999249288.html
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы
Исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:12:00+03:00
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россия
g8
в мире
сша
барак обама
дональд трамп
g7
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп."Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - заявил Трамп в Белом доме.Он отметил, что у России должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о РФ."Думаю, (президент РФ Владимир) Путин хотел бы вернуться", - сказал Трамп."Большая восьмерка" была международным форумом ведущих стран мира, который существовал в 1997-2014 годах и в котором принимали участие Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. Группа образовалась, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки" в 1997 году, однако после присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в форуме.
https://ria.ru/20250212/tramp-1998958878.html
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россия, g8, в мире, сша, барак обама, дональд трамп, g7
Россия, G8, В мире, США, Барак Обама, Дональд Трамп, G7
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой Обамы

Трамп заявил, что Обама совершил ошибку, исключив Россию из G8

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы, заявил президент США Дональд Трамп.
"Обама и другие пара человек совершили ошибку, когда добились исключения России", - заявил Трамп в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Трамп заявил, что обсудил с Путиным пользу от сотрудничества
12 февраля, 20:19
Он отметил, что у России должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о РФ.
"Думаю, (президент РФ Владимир) Путин хотел бы вернуться", - сказал Трамп.
"Большая восьмерка" была международным форумом ведущих стран мира, который существовал в 1997-2014 годах и в котором принимали участие Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция и Япония. Группа образовалась, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки" в 1997 году, однако после присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в форуме.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
У России и США большой потенциал для сотрудничества, заявил Песков
Вчера, 22:00
 
РоссияG8В миреСШАБарак ОбамаДональд ТрампG7
 
 
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