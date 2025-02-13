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Трамп счел слова Путина о мире на Украине убедительными - РИА Новости, 13.02.2025
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23:10 13.02.2025 (обновлено: 23:16 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999249167.html
Трамп счел слова Путина о мире на Украине убедительными
Трамп счел слова Путина о мире на Украине убедительными - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп счел слова Путина о мире на Украине убедительными
Президент США Дональд Трамп заявил, что поверил российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, в котором обсуждалось урегулирование... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:10:00+03:00
2025-02-13T23:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поверил российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, в котором обсуждалось урегулирование украинского конфликта."Я верю, что он хочет мира. Я верил президенту Путину, когда говорил с ним вчера. Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел", - заявил Трамп в Белом доме.Трамп заявил, что "доверяет" Путину по теме Украины. "Я доверяю ему по этой теме. Думаю, он хочет, чтобы что-то произошло", - сказал президент США.Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999248647.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, сша, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
Трамп счел слова Путина о мире на Украине убедительными

Трамп заявил, что во время звонка верил словам Путина о мире на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поверил российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, в котором обсуждалось урегулирование украинского конфликта.
"Я верю, что он хочет мира. Я верил президенту Путину, когда говорил с ним вчера. Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел", - заявил Трамп в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп объяснил, почему позвонил Путину раньше, чем Зеленскому
Вчера, 23:03
Трамп заявил, что "доверяет" Путину по теме Украины. "Я доверяю ему по этой теме. Думаю, он хочет, чтобы что-то произошло", - сказал президент США.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Украина шокирована действиями Трампа, пишут СМИ
Вчера, 23:00
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
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