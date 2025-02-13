https://ria.ru/20250213/tramp-1999248486.html

Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными"

Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными" - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными"

Президент США Дональд Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе. "Судебная система там не очень расположена к нашим компаниям", - заявил Трамп в Белом доме. По его словам, в ЕС действует налог в 20%, который Вашингтон рассматривает как близкий к пошлинам. Местные торговые практики Трамп назвал "совершенно жестокими", а поведение Евросоюза "скверным". Американские технологические гиганты в соответствии с решениями европейских судов платили огромные штрафы, заявил президент США. Ранее Трамп подписал указ об введении пошлин на товары из стран, где есть тарифы на американские товары.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, в мире