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Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными"
Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными" - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными"
Президент США Дональд Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе. "Судебная система там не очень расположена к нашим компаниям", - заявил Трамп в Белом доме. По его словам, в ЕС действует налог в 20%, который Вашингтон рассматривает как близкий к пошлинам. Местные торговые практики Трамп назвал "совершенно жестокими", а поведение Евросоюза "скверным". Американские технологические гиганты в соответствии с решениями европейских судов платили огромные штрафы, заявил президент США. Ранее Трамп подписал указ об введении пошлин на товары из стран, где есть тарифы на американские товары.
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными"
Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе