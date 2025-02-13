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Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными" - РИА Новости, 13.02.2025
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23:02 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1999248486.html
Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными"
Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными" - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными"
Президент США Дональд Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе. РИА Новости, 13.02.2025
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе. "Судебная система там не очень расположена к нашим компаниям", - заявил Трамп в Белом доме. По его словам, в ЕС действует налог в 20%, который Вашингтон рассматривает как близкий к пошлинам. Местные торговые практики Трамп назвал "совершенно жестокими", а поведение Евросоюза "скверным". Американские технологические гиганты в соответствии с решениями европейских судов платили огромные штрафы, заявил президент США. Ранее Трамп подписал указ об введении пошлин на товары из стран, где есть тарифы на американские товары.
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, в мире
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
Трамп назвал торговые практики Евросоюза "жестокими" и "скверными"

Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о несправедливом подходе к американским компаниям в Евросоюзе.
«
"Судебная система там не очень расположена к нашим компаниям", - заявил Трамп в Белом доме.
По его словам, в ЕС действует налог в 20%, который Вашингтон рассматривает как близкий к пошлинам. Местные торговые практики Трамп назвал "совершенно жестокими", а поведение Евросоюза "скверным".
Американские технологические гиганты в соответствии с решениями европейских судов платили огромные штрафы, заявил президент США.
Ранее Трамп подписал указ об введении пошлин на товары из стран, где есть тарифы на американские товары.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США
1 февраля, 00:37
 
СШАВашингтон (штат)Дональд ТрампЕвросоюзВ мире
 
 
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