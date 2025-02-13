https://ria.ru/20250213/tramp-1999247132.html

В Италии обыскали охотничье хозяйство, где охотился сын Трампа, пишут СМИ

В Италии обыскали охотничье хозяйство, где охотился сын Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

В Италии обыскали охотничье хозяйство, где охотился сын Трампа, пишут СМИ

Итальянские карабинеры провели обыски в охотничьем хозяйстве под Венецией, где в декабре охотился сын американского президента Дональд Трамп-младший, которого... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T22:48:00+03:00

2025-02-13T22:48:00+03:00

2025-02-13T22:48:00+03:00

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РИМ, 13 фев – РИА Новости. Итальянские карабинеры провели обыски в охотничьем хозяйстве под Венецией, где в декабре охотился сын американского президента Дональд Трамп-младший, которого заподозрили в браконьерстве, пишет Repubblica. Ранее член регионального совета области Венето от партии "Зеленая Европа" Андреа Дзанони обвинил Трампа-младшего в незаконной охоте на уток в природном заказнике под Венецией. Трамп-младший побывал в Италии в декабре и принял участие в охоте на побережье Адриатического моря. В репортаже из поездки он предстает с добычей, среди которой Дзанони увидел очень редкий для Европы и находящийся под защитой род уток. Отдельно политик указал, что местность, где прошла охота, имеет статус природоохранной территории, и что Трамп-младший не мог охотиться в Италии, будучи иностранцем. Власти региона заявили, что у Трампа-младшего разрешение было. Согласно сообщению Repubblica, карабинеры в ходе операции "наложили арест на 1400 птиц и 8500 боеприпасов". В заголовке статьи также говорится об аресте оружия. Сейчас инициаторы расследования требуют от руководства Венето разъяснить, как американская группа получила лицензию и имеют ли отношение арестованные птицы и оружие к охоте сына американского президента. В обращении к местным властям представители "Зеленой Европы" требуют отозвать у охотхозяйства разрешение на ведение подобной деятельности.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html

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