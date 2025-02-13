https://ria.ru/20250213/tramp-1999245630.html

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7 - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 13.02.2025

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, передает агентство Bloomberg."Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", — сказал он. Глава Белого дома назвал исключение страны из "Большой восьмерки" ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы.У Москвы, отметил Трамп, должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России"."Думаю, (президент Владимир. — Прим. ред.) Путин хотел бы вернуться", — добавил президент США."Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.

https://ria.ru/20241021/briks-1979052433.html

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россия, g7, в мире, дональд трамп, сша