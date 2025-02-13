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Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7 - РИА Новости, 13.02.2025
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22:23 13.02.2025 (обновлено: 23:23 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999245630.html
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7 - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, передает агентство Bloomberg. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T22:23:00+03:00
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россия
g7
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, передает агентство Bloomberg."Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", — сказал он. Глава Белого дома назвал исключение страны из "Большой восьмерки" ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы.У Москвы, отметил Трамп, должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России"."Думаю, (президент Владимир. — Прим. ред.) Путин хотел бы вернуться", — добавил президент США."Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.
https://ria.ru/20241021/briks-1979052433.html
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россия, g7, в мире, дональд трамп, сша
Россия, G7, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7

Трамп признался, что хотел бы вернуть Россию в G7

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, передает агентство Bloomberg.
"Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", — сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики
21 октября 2024, 05:49
Глава Белого дома назвал исключение страны из "Большой восьмерки" ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы.
У Москвы, отметил Трамп, должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".
"Думаю, (президент Владимир. — Прим. ред.) Путин хотел бы вернуться", — добавил президент США.
"Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Как заявлял Путин, участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе по поводу Москвы.

После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Группа семи" ("Большая семерка", G7)
13 июня 2024, 00:45
 
РоссияG7В миреДональд ТрампСША
 
 
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