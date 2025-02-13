Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7
Трамп признался, что хотел бы вернуть Россию в G7
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, передает агентство Bloomberg.
"Хотелось бы, чтобы Россия вернулась в G7", — сказал он.
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Глава Белого дома назвал исключение страны из "Большой восьмерки" ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы.
У Москвы, отметил Трамп, должно быть место за столом, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".
"Думаю, (президент Владимир. — Прим. ред.) Путин хотел бы вернуться", — добавил президент США.
"Большая восьмерка" — международный форум ведущих стран мира, который появился в 1997 году, когда Россию пригласили участвовать в заседаниях "Большой семерки". В группу также вошли Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Как заявлял Путин, участники "Группы семи" даже после присоединения России и формирования "Большой восьмерки" часто собирались старым составом для обсуждений, в том числе по поводу Москвы.
После присоединения Крыма в 2014 году Россию отстранили от участия в объединении.
"Группа семи" ("Большая семерка", G7)
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