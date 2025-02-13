https://ria.ru/20250213/tramp-1999240437.html

Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков

Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025

Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не так часто общались, но между ними есть взаимное уважение и готовность говорить друг с другом,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T21:21:00+03:00

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2025-02-13T21:31:00+03:00

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не так часто общались, но между ними есть взаимное уважение и готовность говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее заявил, что Путина и Трампа в прошлом связывала дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены."То, что речь идет о взаимном уважении, о готовности говорить друг с другом - это очевидно. Я бы наверное не назвал это дружбой - у них, к сожалению, не было возможности, они не так часто общались, первое. И второе, потом был перерыв в президентских полномочиях Трампа. Но с другой стороны если положительная динамика, которая была задана во время вчерашнего разговора, получит свое развитие тем или иным способом, то по крайне мере у них будет возможность лучше узнать друг друга", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".

https://ria.ru/20250213/peskov-1999228053.html

россия

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дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, ближний восток