https://ria.ru/20250213/tramp-1999240437.html
Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков
Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2025
Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не так часто общались, но между ними есть взаимное уважение и готовность говорить друг с другом,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:21:00+03:00
2025-02-13T21:21:00+03:00
2025-02-13T21:31:00+03:00
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
россия
сша
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:354:2860:1963_1920x0_80_0_0_49ff9416afbe0fd30463a408444c5fe0.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не так часто общались, но между ними есть взаимное уважение и готовность говорить друг с другом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф ранее заявил, что Путина и Трампа в прошлом связывала дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены."То, что речь идет о взаимном уважении, о готовности говорить друг с другом - это очевидно. Я бы наверное не назвал это дружбой - у них, к сожалению, не было возможности, они не так часто общались, первое. И второе, потом был перерыв в президентских полномочиях Трампа. Но с другой стороны если положительная динамика, которая была задана во время вчерашнего разговора, получит свое развитие тем или иным способом, то по крайне мере у них будет возможность лучше узнать друг друга", - сказал Песков в интервью "Первому каналу".
https://ria.ru/20250213/peskov-1999228053.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/11/1556001182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_81b2feb49ac25dabc056ef6b9e77f1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, россия, сша, ближний восток
Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США, Ближний Восток
Между Путиным и Трампом есть взаимное уважение, заявил Песков
Песков: у Трампа и Путина есть взаимное уважение и готовность к диалогу