https://ria.ru/20250213/tramp-1999177037.html

Эксперт оценил возможность диалога Путина и Трампа по Украине

Эксперт оценил возможность диалога Путина и Трампа по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Эксперт оценил возможность диалога Путина и Трампа по Украине

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показал, что дипломатический диалог все еще существует как... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:09:00+03:00

2025-02-13T17:09:00+03:00

2025-02-13T17:10:00+03:00

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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом показал, что дипломатический диалог все еще существует как вариант уладить конфликт, он также открыл окно для диалога по сложному украинскому вопросу, считает научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн. Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского. "Этот звонок послал миру несколько сигналов. Во-первых, он показал, что, несмотря на то, что украинский кризис стал одним из самых серьезных геополитических вызовов в мире, международные лидеры все еще сохраняют потенциал для решения таких проблем через переговоры", - сказал РИА Новости Ван Пэн. Второй момент, по мнению китайского эксперта, в том, что общение между Путиным и Трампом отражает способность к дипломатическому диалогу как варианту уладить конфликт, несмотря на сложную международную ситуацию или глубокое противостояние между двумя странами. В целом, считает Ван Пэн, хотя разговор Путина с Трампом может создать новую дипломатическую атмосферу вокруг украинского вопроса, остается неясным, смогут ли эти телефонные переговоры способствовать разрешению конфликта. Многое все еще зависит от более широкой международной кооперации и практического применения дипломатических средств, добавил он. "Этот звонок скорее открывает окно для дипломатического диалога по сложному украинскому вопросу, но ключ к разрешению этого кризиса по-прежнему лежит в политической мудрости всех сторон и в процессе переговоров по существу", - резюмировал эксперт из института Евразии Китайского народного университета.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

https://ria.ru/20250213/pobeda-1999152858.html

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999119281.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский