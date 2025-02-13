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Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США
Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 февраля стало днем введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:23:00+03:00
2025-02-13T16:23:00+03:00
2025-02-13T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 февраля стало днем введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США. Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. "Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США
Трамп объявил о введении взаимных пошлин против торговых партнеров