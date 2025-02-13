Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 13.02.2025 (обновлено: 17:56 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999156568.html
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США
Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 февраля стало днем введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:23:00+03:00
2025-02-13T17:56:00+03:00
сша
канада
мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_0:288:5472:3366_1920x0_80_0_0_0b0ebd01574868137f8192d822189b13.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 февраля стало днем введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США. Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США. "Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
https://ria.ru/20250211/tramp-1998565849.html
https://ria.ru/20250205/es-1997549165.html
сша
канада
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/02/1530620285_175:0:5039:3648_1920x0_80_0_0_ef3eea860c07e559539d290e98b0215c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп объявил о зеркальных пошлинах против торговых партнеров США

Трамп объявил о введении взаимных пошлин против торговых партнеров

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 февраля стало днем введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США.
Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. Он также отмечал, что будет объявлено о введении зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Трамп может ввести пошлины на европейские лекарства, пишут СМИ
11 февраля, 11:00
«
"Три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня большой день: зеркальные пошлины!!! Сделаем Америку снова великой!!!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В ЕС приготовились к разногласиям по поводу пошлин Трампа
5 февраля, 16:27
 
СШАКанадаМексикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала