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Трамп может попросить от Киева вернуть полученное при Байдене, заявил Фицо - РИА Новости, 13.02.2025
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16:00 13.02.2025 (обновлено: 16:02 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999149304.html
Трамп может попросить от Киева вернуть полученное при Байдене, заявил Фицо
Трамп может попросить от Киева вернуть полученное при Байдене, заявил Фицо - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп может попросить от Киева вернуть полученное при Байдене, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в результате урегулирования конфликта Украина потеряет не только треть своей территории, но и лишится... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:00:00+03:00
2025-02-13T16:02:00+03:00
в мире
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БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в результате урегулирования конфликта Украина потеряет не только треть своей территории, но и лишится минеральных богатств, а президент США Дональд Трамп может попросить назад все, что Киев получил при экс-президенте Джо Байдене. "Не нужно иметь высшее образование, чтобы понять, что произойдет. Президент Трамп от Украины попросит назад все, что Украине во время поддержки войны давал Байден. Он заставит Европу брать от США еще больше газа и нефти и в конце концов объявит союзникам в НАТО о том, что пока они не будут так любезны и не повысят значительно свои расходы на оборону, например, до 5% ВВП, так пусть любезно забудут о статье 5 в договоре о НАТО. Президенту (РФ Владимиру) Путину останется территория на Украине, которую он контролирует в военном плане, и гарантия, что Украина никогда не будет членом НАТО", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина. "А что Украина? Потеряет треть территории, минеральные богатства, никогда не будет в НАТО, и на ее территории будут иностранные армии", - добавил он. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250213/ukraina-1999119281.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, словакия, роберт фицо
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Словакия, Роберт Фицо
Трамп может попросить от Киева вернуть полученное при Байдене, заявил Фицо

Фицо: Трамп может попросить от Украины назад все, что она получила при Байдене

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в результате урегулирования конфликта Украина потеряет не только треть своей территории, но и лишится минеральных богатств, а президент США Дональд Трамп может попросить назад все, что Киев получил при экс-президенте Джо Байдене.
"Не нужно иметь высшее образование, чтобы понять, что произойдет. Президент Трамп от Украины попросит назад все, что Украине во время поддержки войны давал Байден. Он заставит Европу брать от США еще больше газа и нефти и в конце концов объявит союзникам в НАТО о том, что пока они не будут так любезны и не повысят значительно свои расходы на оборону, например, до 5% ВВП, так пусть любезно забудут о статье 5 в договоре о НАТО. Президенту (РФ Владимиру) Путину останется территория на Украине, которую он контролирует в военном плане, и гарантия, что Украина никогда не будет членом НАТО", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина.
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"А что Украина? Потеряет треть территории, минеральные богатства, никогда не будет в НАТО, и на ее территории будут иностранные армии", - добавил он.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденСловакияРоберт Фицо
 
 
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