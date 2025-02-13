https://ria.ru/20250213/tramp-1999149304.html

Трамп может попросить от Киева вернуть полученное при Байдене, заявил Фицо

Трамп может попросить от Киева вернуть полученное при Байдене, заявил Фицо - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп может попросить от Киева вернуть полученное при Байдене, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в результате урегулирования конфликта Украина потеряет не только треть своей территории, но и лишится... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:00:00+03:00

2025-02-13T16:00:00+03:00

2025-02-13T16:02:00+03:00

в мире

украина

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джо байден

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БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что в результате урегулирования конфликта Украина потеряет не только треть своей территории, но и лишится минеральных богатств, а президент США Дональд Трамп может попросить назад все, что Киев получил при экс-президенте Джо Байдене. "Не нужно иметь высшее образование, чтобы понять, что произойдет. Президент Трамп от Украины попросит назад все, что Украине во время поддержки войны давал Байден. Он заставит Европу брать от США еще больше газа и нефти и в конце концов объявит союзникам в НАТО о том, что пока они не будут так любезны и не повысят значительно свои расходы на оборону, например, до 5% ВВП, так пусть любезно забудут о статье 5 в договоре о НАТО. Президенту (РФ Владимиру) Путину останется территория на Украине, которую он контролирует в военном плане, и гарантия, что Украина никогда не будет членом НАТО", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в четверг, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина. "А что Украина? Потеряет треть территории, минеральные богатства, никогда не будет в НАТО, и на ее территории будут иностранные армии", - добавил он. Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250213/ukraina-1999119281.html

https://ria.ru/20250213/konflikt-1999131134.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, словакия, роберт фицо