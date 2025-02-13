https://ria.ru/20250213/tramp-1999063279.html

Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире

Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире - РИА Новости, 13.02.2025

Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа "лучшим переговорщиком в мире" после разговора с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.02.2025

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа "лучшим переговорщиком в мире" после разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Думаю, вы увидели вчера как президент Трамп, который сам является самым лучшим переговорщиком в мире, свел вместе две стороны для нахождения мира путем переговоров", - сказал Хегсет в Брюсселе перед встречей с генсеком НАТО. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Украинские СМИ сообщали также, что в среду Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20250212/putin-1998973499.html

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