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Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире - РИА Новости, 13.02.2025
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12:03 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1999063279.html
Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире
Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире - РИА Новости, 13.02.2025
Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа "лучшим переговорщиком в мире" после разговора с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 13.02.2025
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2025-02-13T12:03:00+03:00
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пит хегсет
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа "лучшим переговорщиком в мире" после разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Думаю, вы увидели вчера как президент Трамп, который сам является самым лучшим переговорщиком в мире, свел вместе две стороны для нахождения мира путем переговоров", - сказал Хегсет в Брюсселе перед встречей с генсеком НАТО. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Украинские СМИ сообщали также, что в среду Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
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россия, сша, брюссель, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, министерство обороны сша, нато, в мире
Россия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО, В мире
Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире

Глава Пентагона Хегсет назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп во время церемонии инаугурации в Вашингтоне
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет назвал президента США Дональда Трампа "лучшим переговорщиком в мире" после разговора с президентом России Владимиром Путиным.
"Думаю, вы увидели вчера как президент Трамп, который сам является самым лучшим переговорщиком в мире, свел вместе две стороны для нахождения мира путем переговоров", - сказал Хегсет в Брюсселе перед встречей с генсеком НАТО.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Украинские СМИ сообщали также, что в среду Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Мировые СМИ назвали разговор Путина и Трампа прорывом
Вчера, 22:51
 
РоссияСШАБрюссельДональд ТрампВладимир ПутинПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
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