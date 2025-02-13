Трамп жестко высказался о Зеленском
Трамп заявил о низком уровне доверия украинцев к Зеленскому
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о низком уровне доверия к Владимиру Зеленскому со стороны украинцев. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.
Так глава Белого дома ответил на вопрос, поддерживает ли он территориальные уступки со стороны Украины для завершения конфликта.
Так глава Белого дома ответил на вопрос, поддерживает ли он территориальные уступки со стороны Украины для завершения конфликта.
"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки", — сказал Трамп.
После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп, комментируя вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.
Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп, комментируя вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.
Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.