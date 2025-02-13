https://ria.ru/20250213/tramp-1999049717.html

Трамп жестко высказался о Зеленском

Трамп жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп жестко высказался о Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил о низком уровне доверия к Владимиру Зеленскому со стороны украинцев. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.Так... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о низком уровне доверия к Владимиру Зеленскому со стороны украинцев. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.Так глава Белого дома ответил на вопрос, поддерживает ли он территориальные уступки со стороны Украины для завершения конфликта. "Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки", — сказал Трамп.После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп, комментируя вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999044185.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша