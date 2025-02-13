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Трамп жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 13.02.2025 (обновлено: 15:15 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/tramp-1999049717.html
Трамп жестко высказался о Зеленском
Трамп жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп жестко высказался о Зеленском
Президент США Дональд Трамп заявил о низком уровне доверия к Владимиру Зеленскому со стороны украинцев. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.Так... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T11:22:00+03:00
2025-02-13T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о низком уровне доверия к Владимиру Зеленскому со стороны украинцев. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.Так глава Белого дома ответил на вопрос, поддерживает ли он территориальные уступки со стороны Украины для завершения конфликта. "Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки", — сказал Трамп.После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп, комментируя вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999044185.html
https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
Трамп жестко высказался о Зеленском

Трамп заявил о низком уровне доверия украинцев к Зеленскому

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о низком уровне доверия к Владимиру Зеленскому со стороны украинцев. Трансляция шла на YouTube-канале Associated Press.

Так глава Белого дома ответил на вопрос, поддерживает ли он территориальные уступки со стороны Украины для завершения конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки", — сказал Трамп.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп, комментируя вопрос о том, видит ли он угрозу в исключении Зеленского из диалога с Россией, ответил отрицательно.

Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.
Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
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