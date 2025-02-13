https://ria.ru/20250213/tramp-1999002397.html

Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией, пишут японские СМИ

Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией, пишут японские СМИ - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией, пишут японские СМИ

Авторитетная деловая газета Nikkei в статье под заголовком "Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией. Удар по Украине" анализирует состоявшийся в среду... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:10:00+03:00

2025-02-13T07:10:00+03:00

2025-02-13T07:29:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

пит хегсет

дмитрий песков

nikkei

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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Авторитетная деловая газета Nikkei в статье под заголовком "Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией. Удар по Украине" анализирует состоявшийся в среду телефонный разговор президентов России и США и приходит к неутешительным для Украины выводам. "США при предыдущей администрации Байдена были против переговоров без Украины, но нынешний звонок ясно показал разворот на курс к примирению", - отмечает газета. Издание отмечает, что внутри администрации президента США Дональда Трампа возникли жесткие для Украины предложения. Издание сообщает, что сразу после этого разговора Трамп переговорил с Зеленским и передал ему содержание беседы с Путиным. "Хотя в этом было желание оказать внимание этой стране (Украине – ред.), но политический удар, который понес Зеленский, был велик", - подчеркивает Nikkei. В несвойственной для себя манере газета признает "успешное проведение операции администрацией Путина". "Нельзя отрицать, что операция администрации Путина срабатывает. В части Европы, которая до сих пор занимала жесткую позицию по поводу российского вторжения, набирают силу идеи примирения с Россией, что, в случае если Трамп пойдет на большие уступки России, затрудняет их блокировку. В администрации Трампа еще до начала переговоров уже на этом этапе возникли благоприятные для России предложения о завершении войны", - пишет Nikkei. Далее под подзаголовком "Давление на Украину с требованием уступок" издание схематично сообщает о четырёх высказываниях шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично, что Европа должна предоставить миротворцев без США после завершения конфликта и что гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы. "Любое из них противоречит требованиям Зеленского о вовлечении США для сдерживания повторного нападения в будущем, но в администрации Трампа не просматривается участливого отношения к нему. Хегсет назвал "нереалистичной целью" возврат всей территории Украины", - сообщает издание. Nikkei приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости исключить первопричины конфликта.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998984864.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1996943424.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998986607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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