Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией, пишут японские СМИ
Nikkei: Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 13 фев – РИА Новости. Авторитетная деловая газета Nikkei в статье под заголовком "Трамп развернулся к прямым переговорам с Россией. Удар по Украине" анализирует состоявшийся в среду телефонный разговор президентов России и США и приходит к неутешительным для Украины выводам.
"США при предыдущей администрации Байдена были против переговоров без Украины, но нынешний звонок ясно показал разворот на курс к примирению", - отмечает газета. Издание отмечает, что внутри администрации президента США Дональда Трампа возникли жесткие для Украины предложения.
Издание сообщает, что сразу после этого разговора Трамп переговорил с Зеленским и передал ему содержание беседы с Путиным.
"Хотя в этом было желание оказать внимание этой стране (Украине – ред.), но политический удар, который понес Зеленский, был велик", - подчеркивает Nikkei.
В несвойственной для себя манере газета признает "успешное проведение операции администрацией Путина".
"Нельзя отрицать, что операция администрации Путина срабатывает. В части Европы, которая до сих пор занимала жесткую позицию по поводу российского вторжения, набирают силу идеи примирения с Россией, что, в случае если Трамп пойдет на большие уступки России, затрудняет их блокировку. В администрации Трампа еще до начала переговоров уже на этом этапе возникли благоприятные для России предложения о завершении войны", - пишет Nikkei.
Далее под подзаголовком "Давление на Украину с требованием уступок" издание схематично сообщает о четырёх высказываниях шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом урегулирования конфликта, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично, что Европа должна предоставить миротворцев без США после завершения конфликта и что гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы.
"Любое из них противоречит требованиям Зеленского о вовлечении США для сдерживания повторного нападения в будущем, но в администрации Трампа не просматривается участливого отношения к нему. Хегсет назвал "нереалистичной целью" возврат всей территории Украины", - сообщает издание.
Nikkei приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости исключить первопричины конфликта.