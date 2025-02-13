https://ria.ru/20250213/tramp-1998994311.html

Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона

Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона - РИА Новости, 13.02.2025

Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о своем избрании председателем попечительского совета главной театрально-концертной площадки... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T04:33:00+03:00

2025-02-13T04:33:00+03:00

2025-02-13T04:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о своем избрании председателем попечительского совета главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. "Большая честь быть председателем Кеннеди-центра. Мы сделаем его очень особенным и впечатляющим местом", - написал Трамп. Во главу совета Трампа избрали единогласно, говорится в сообщении. Ранее Трамп заявлял, что больше не допустит антиамериканской пропаганды или "дрэг-шоу" на сцене Кеннеди-центра. Директором площадки он назначил карьерного дипломата Рика Гренелла. Прошлым председателем попечительского совета площадки был миллиардер и глава Carlyle Group Дэвид Рубинштейн. С собранием попечительского совета центра совпало проведение открытой генеральной репетиции балета Американского театра танца по роману "Преступление и наказание", который будет представлен на площадке в ближайшие дни. Значительную часть репертуара Кеннеди-центра занимают концерты по произведениям русских композиторов. Но, наряду с классическими операми и балетами, бродвейскими постановками и театральными киноадаптациями на сцене центра, например, вручали премии вашингтонской национальной оперы с номинацией для "трансгендерных" певцов (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

https://ria.ru/20250208/tramp-1998104888.html

https://ria.ru/20250213/tramp-1998993079.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997625671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп