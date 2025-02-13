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Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона - РИА Новости, 13.02.2025
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04:33 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1998994311.html
Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона
Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона - РИА Новости, 13.02.2025
Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о своем избрании председателем попечительского совета главной театрально-концертной площадки... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T04:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о своем избрании председателем попечительского совета главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. "Большая честь быть председателем Кеннеди-центра. Мы сделаем его очень особенным и впечатляющим местом", - написал Трамп. Во главу совета Трампа избрали единогласно, говорится в сообщении. Ранее Трамп заявлял, что больше не допустит антиамериканской пропаганды или "дрэг-шоу" на сцене Кеннеди-центра. Директором площадки он назначил карьерного дипломата Рика Гренелла. Прошлым председателем попечительского совета площадки был миллиардер и глава Carlyle Group Дэвид Рубинштейн. С собранием попечительского совета центра совпало проведение открытой генеральной репетиции балета Американского театра танца по роману "Преступление и наказание", который будет представлен на площадке в ближайшие дни. Значительную часть репертуара Кеннеди-центра занимают концерты по произведениям русских композиторов. Но, наряду с классическими операми и балетами, бродвейскими постановками и театральными киноадаптациями на сцене центра, например, вручали премии вашингтонской национальной оперы с номинацией для "трансгендерных" певцов (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
https://ria.ru/20250208/tramp-1998104888.html
https://ria.ru/20250213/tramp-1998993079.html
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сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп
США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп
Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона

Трамп стал председателем попечительского совета Кеннеди-центра

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о своем избрании председателем попечительского совета главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
"Большая честь быть председателем Кеннеди-центра. Мы сделаем его очень особенным и впечатляющим местом", - написал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Трамп объявил о завершении шоу дрэг-квин артистов в Центре Кеннеди
8 февраля, 06:40
Во главу совета Трампа избрали единогласно, говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявлял, что больше не допустит антиамериканской пропаганды или "дрэг-шоу" на сцене Кеннеди-центра.
Директором площадки он назначил карьерного дипломата Рика Гренелла.
Прошлым председателем попечительского совета площадки был миллиардер и глава Carlyle Group Дэвид Рубинштейн.
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Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах
03:56
С собранием попечительского совета центра совпало проведение открытой генеральной репетиции балета Американского театра танца по роману "Преступление и наказание", который будет представлен на площадке в ближайшие дни. Значительную часть репертуара Кеннеди-центра занимают концерты по произведениям русских композиторов.
Но, наряду с классическими операми и балетами, бродвейскими постановками и театральными киноадаптациями на сцене центра, например, вручали премии вашингтонской национальной оперы с номинацией для "трансгендерных" певцов (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
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6 февраля, 00:50
 
СШАВашингтон (штат)РоссияДональд Трамп
 
 
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