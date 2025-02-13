Трампа избрали главой совета оперного театра Вашингтона
Трамп стал председателем попечительского совета Кеннеди-центра
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о своем избрании председателем попечительского совета главной театрально-концертной площадки Вашингтона - Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди.
"Большая честь быть председателем Кеннеди-центра. Мы сделаем его очень особенным и впечатляющим местом", - написал Трамп.
Во главу совета Трампа избрали единогласно, говорится в сообщении.
Ранее Трамп заявлял, что больше не допустит антиамериканской пропаганды или "дрэг-шоу" на сцене Кеннеди-центра.
Директором площадки он назначил карьерного дипломата Рика Гренелла.
Прошлым председателем попечительского совета площадки был миллиардер и глава Carlyle Group Дэвид Рубинштейн.
С собранием попечительского совета центра совпало проведение открытой генеральной репетиции балета Американского театра танца по роману "Преступление и наказание", который будет представлен на площадке в ближайшие дни. Значительную часть репертуара Кеннеди-центра занимают концерты по произведениям русских композиторов.
Но, наряду с классическими операми и балетами, бродвейскими постановками и театральными киноадаптациями на сцене центра, например, вручали премии вашингтонской национальной оперы с номинацией для "трансгендерных" певцов (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).
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