https://ria.ru/20250213/tramp-1998993079.html

Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах

Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах - РИА Новости, 13.02.2025

Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах

Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг рассказать о результатах проверок выделения госсредств и возможных "откатах" после таких решений. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T03:56:00+03:00

2025-02-13T03:56:00+03:00

2025-02-13T03:56:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг рассказать о результатах проверок выделения госсредств и возможных "откатах" после таких решений. "У меня будет пресс-конференция, где я зачитаю некоторые имена, которым давали сотни, миллионы и миллиарды долларов. И если вы скажете, что этим организациям надо было давать деньги, мне кажется, вам надо уходить из журналистики", - сказал Трамп репортерам в Белом доме. Трамп заявил, что мошенничество было на таком уровне, в который сложно поверить. По словам президента США, подобное не могло происходить без "откатов". Ранее Трамп говорил о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок департаментом по контролю государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска Агентства по международному развитию (USAID).

https://ria.ru/20250207/tramp-1998085880.html

https://ria.ru/20250209/usa-1997974506.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша