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Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах - РИА Новости, 13.02.2025
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03:56 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/tramp-1998993079.html
Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах
Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах - РИА Новости, 13.02.2025
Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах
Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг рассказать о результатах проверок выделения госсредств и возможных "откатах" после таких решений. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T03:56:00+03:00
2025-02-13T03:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг рассказать о результатах проверок выделения госсредств и возможных "откатах" после таких решений. "У меня будет пресс-конференция, где я зачитаю некоторые имена, которым давали сотни, миллионы и миллиарды долларов. И если вы скажете, что этим организациям надо было давать деньги, мне кажется, вам надо уходить из журналистики", - сказал Трамп репортерам в Белом доме. Трамп заявил, что мошенничество было на таком уровне, в который сложно поверить. По словам президента США, подобное не могло происходить без "откатов". Ранее Трамп говорил о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок департаментом по контролю государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска Агентства по международному развитию (USAID).
https://ria.ru/20250207/tramp-1998085880.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах

Трамп пообещал рассказать о результатах проверок и об откатах в госструктурах

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг рассказать о результатах проверок выделения госсредств и возможных "откатах" после таких решений.
"У меня будет пресс-конференция, где я зачитаю некоторые имена, которым давали сотни, миллионы и миллиарды долларов. И если вы скажете, что этим организациям надо было давать деньги, мне кажется, вам надо уходить из журналистики", - сказал Трамп репортерам в Белом доме.
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Трамп заявил, что мошенничество было на таком уровне, в который сложно поверить. По словам президента США, подобное не могло происходить без "откатов".
Ранее Трамп говорил о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок департаментом по контролю государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска Агентства по международному развитию (USAID).
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В миреСШАДональд ТрампИлон МаскАгентство по международному развитию США
 
 
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