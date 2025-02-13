Трамп в четверг расскажет о коррупции в госструктурах
Трамп пообещал рассказать о результатах проверок и об откатах в госструктурах
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в четверг рассказать о результатах проверок выделения госсредств и возможных "откатах" после таких решений.
"У меня будет пресс-конференция, где я зачитаю некоторые имена, которым давали сотни, миллионы и миллиарды долларов. И если вы скажете, что этим организациям надо было давать деньги, мне кажется, вам надо уходить из журналистики", - сказал Трамп репортерам в Белом доме.
США теряют триллионы долларов из-за коррупции, заявил Трамп
7 февраля, 22:45
Трамп заявил, что мошенничество было на таком уровне, в который сложно поверить. По словам президента США, подобное не могло происходить без "откатов".
Ранее Трамп говорил о мошенничестве, обнаруженном в результате проверок департаментом по контролю государственной эффективности (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска Агентства по международному развитию (USAID).
"Придется удалить". Трансгендеры довели Маска до крайних мер
9 февраля, 08:00